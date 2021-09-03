За курение на борту самолета оштрафовали в Туркестане гражданина Турции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданина Турции оштрафовали за курение сигареты на борту самолета авиакомпании «Fly Arystan», выполнявший рейс сообщением «Стамбул-Туркестан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

В Линейный отдел полиции в аэропорту Туркестана поступило сообщение от представителя авиакомпании «Fly Arystan» о том, что среди пассажиров авиарейса сообщением «Стамбул-Туркестан» находится правонарушитель. По прилету пассажир актом был передан полицейским.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 32-летнего гражданина Турции, который находясь на борту самолета курил сигарету.

В отношении него составлен административный протокол по ч.1-2 ст.441 КоАП РК (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.

В этот же день аналогичный случай имел место на борту воздушного судна сообщением «Актау-Алматы». 18-летний житель Мангистауской области также привлечен к административной ответственности за потребление табачных изделий на борту воздушного судна по ч.1-2 ст.441 КоАП РК и ему наложен штраф в размере 50 МРП.

Напомним, что с начало года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 26 201 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 583.

Ранее транспортные полицейские оштрафовали 38-летнего гражданина РФ за курение на борту воздушного судна авиакомпании «AirAstana».