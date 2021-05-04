За кражу чернозема начато досудебное расследование в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начато досудебное расследование за кражу чернозема. Об этом сообщили в прокуратуре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе прокуратуры города, специализированной природоохранной прокуратурой Алматы совместно с уполномоченными органами в ходе профилактической работы по охране окружающей среды, проведенной с участием общественных защитников, выявлены факты неконтролируемого оборота плодородного слоя почвы земли (чернозёма).

«Неизвестные лица на территории Алатауского, Бостандыского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов вели работу по добыче чернозема, грунта и балласта без разрешительных документов. Незаконно добытые почвы земли в основном используются как сырьевые материалы для строительных работ», - сообщили в прокуратуре.

По данным фактам департаментом полиции города 30 апреля 2021 года начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража).

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех причастных лиц.

Ранее аким Медеуского района Асет Масабаев сообщил , что в предгорьях Алматы продолжаются факты незаконного вывоза чернозема.

В акимате района позже уточнили, что в этом году было выявлено нарушение незаконного изъятия плодородного слоя чернозема в микрорайоне Кенсай.