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    10:50, 04 Май 2021 | GMT +6

    За кражу чернозема начато досудебное расследование в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начато досудебное расследование за кражу чернозема. Об этом сообщили в прокуратуре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе прокуратуры города, специализированной природоохранной прокуратурой Алматы совместно с уполномоченными органами в ходе профилактической работы по охране окружающей среды, проведенной с участием общественных защитников, выявлены факты неконтролируемого оборота плодородного слоя почвы земли (чернозёма).

    «Неизвестные лица на территории Алатауского, Бостандыского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов вели работу по добыче чернозема, грунта и балласта без разрешительных документов. Незаконно добытые почвы земли в основном используются как сырьевые материалы для строительных работ», - сообщили в прокуратуре.

    По данным фактам департаментом полиции города 30 апреля 2021 года начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража).

    В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех причастных лиц.

    Ранее аким Медеуского района Асет Масабаев сообщил , что в предгорьях Алматы продолжаются факты незаконного вывоза чернозема.

    В акимате района позже уточнили, что в этом году было выявлено нарушение незаконного изъятия плодородного слоя чернозема в микрорайоне Кенсай.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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