За кражу чернозема начато досудебное расследование в Алматы
Как отметили в пресс-службе прокуратуры города, специализированной природоохранной прокуратурой Алматы совместно с уполномоченными органами в ходе профилактической работы по охране окружающей среды, проведенной с участием общественных защитников, выявлены факты неконтролируемого оборота плодородного слоя почвы земли (чернозёма).
«Неизвестные лица на территории Алатауского, Бостандыского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов вели работу по добыче чернозема, грунта и балласта без разрешительных документов. Незаконно добытые почвы земли в основном используются как сырьевые материалы для строительных работ», - сообщили в прокуратуре.
По данным фактам департаментом полиции города 30 апреля 2021 года начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (кража).
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех причастных лиц.
Ранее аким Медеуского района Асет Масабаев сообщил , что в предгорьях Алматы продолжаются факты незаконного вывоза чернозема.
В акимате района позже уточнили, что в этом году было выявлено нарушение незаконного изъятия плодородного слоя чернозема в микрорайоне Кенсай.