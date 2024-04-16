За каждой цифрой стоит жизнь женщины или ребенка — Динара Закиева о законе о семейно-бытовом насилии

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева на вопрос корреспондента агентства Kazinform, можно ли назвать подписание закона о семейно-бытовом насилии большими изменениями для Казахстана, она ответила утвердительно.

— В начале года Глава государства обозначил самый важный принцип в борьбе с насилием — развитие в обществе нулевой терпимости к этому злу. И как раз воплощением этого постулата призван стать этот закон, обеспечивающий принцип неотвратимости наказания за насилие, — отметила Динара Закиева.

По данным Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, статистика в сфере бытового насилия в отношении женщин и детей, показывает, что в день совершается шесть уголовных преступлений в отношении детей, более 340 человек подвергаются насилию.

— Только в 2023 году в Казахстане в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и семь детей; поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей. За каждой цифрой стоит жизнь женщины или ребенка, — отметила Динара Закиева.

В целом, основные нормы закона были опубликованы в соцсетях и СМИ еще в сентябре прошлого года, после того, как они были представлены в Генеральной прокуратуре и в Мажилисе. Далее поправки обсуждались на разных площадках с представителями более чем 100 НПО, общественников, а также в рабочих группах Мажилиса и в Сенате.

— Сейчас совместно с уполномоченными органами мы приступим к реализации норм закона. Так, с госорганами в течение следующих двух месяцев будем утверждать концепции правил, НПА к утвержденному закону. А далее будем работать с акиматами касательно реализации норм, касающихся открытия центров поддержки семьи, центров психологической поддержки, создания мобильных групп. Вместе с тем, касательно реализации норм, связанных с ужесточением наказания, уголовной ответственности за побои, легкий вред здоровью мы на постоянной основе и в своей ежедневной работе, и через обращения, поступающие по номеру 111, будем мониторить соблюдение закона, — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан.

По ее словам, опровергая слухи, в законе изменений и дополнений касательно отбирания детей, ограничения или лишения прав родителей — нет. Основания для этого закреплены в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» и действуют с 2011 года.

— Например, сейчас 12 тысяч детей проживают в семьях, состоящих на учете по неблагополучию. Вместе с тем, дети находятся дома, с учетом того, что семья на контроле, и местные исполнительные органы проводят необходимую профилактическую работу, — объяснила Динара Закиева.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о семейно-бытовом насилии.