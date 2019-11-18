За качеством строительства будут следить онлайн в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, как будет теперь обеспечиваться контроль качества строительства жилья в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу качества строительства, одна сторона говорит: чтобы обеспечить качество строительства необходимо и обеспечить достойную цену квадратного метра. С другой стороны платежеспособность людей не позволяет платить за очень дорогую квартиру и очень дорогие квадраты. Теперь нам в этой программе необходимо совместить две вещи: чтобы было дешевое жилье и чтобы оно было доступно для населения. Поэтому в нашей программе мы основной упор делаем на жилье 3-4 класса. Понятно, что оно не соответствует каким-то параметрам 1-2 класса комфортного жилья. Но мы можем гарантировать безопасность. За этим мы смотрим», - заверил Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.

Вице-министр добавил, что сидя в столице невозможно проследить за качеством строительства в каком-нибудь другом регионе.

«Поэтому мы попросили разработать систему, чтобы мы могли видеть стройку по всей республике. Сейчас такая система разработана ,«Е-Курылыс» называется», - сообщил Каирбек Ускенбаев.

Он пояснил, что на каждой стройке все участники строительства ведут свои журналы контроля по всем направлениям.

«Теперь мы предлагаем все это вести на открытой платформе в системе блокчейн, чтобы его невозможно было подделать и всех участников мы будем видеть в электронном формате. И госорганы будут задавать возникшие вопросы в этой системе и получать ответы. Если этот ответ не удовлетворяет человека, то он имеет право обратиться в прокуратуру для проверки этого объекта», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

По его словам, система электронного контроля строительства будет внедряться со следующего года.