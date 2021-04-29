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    14:46, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    За хранение наркотиков осудили жителя Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К трем годам лишения свободы приговорили мужчину, задержанного полицейскими за хранение наркотиков в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    Во время оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции Сарыагашского РОП остановили на трассе Шымкент-Сарыагаш автомашину марки «Тойота РАФ 4». При проверке документов служебная собака по кличке Пума учуяла запрещенные вещества и подала стражам порядка знак голосом.

    После чего полицейские обыскали автомобиль и обнаружили в багажнике пакет с содержимым со специфическим запахом, похожим на наркотическое средство и весы, которые изъяли в качестве вещественных доказательств.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемого доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Изъятые наркотические средства направили на экспертизу, согласно которой они оказались высушенной марихуаной общим весом около 2 кг. По данному факту следователи провели тщательные всесторонние следственные действия, а собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения.

    В итоге решением Сарыагашского районного суда 28-летнего подсудимого признали виновным в соответствии со статьей 296 УК РК и приговорили к 3 годам лишения свободы.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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