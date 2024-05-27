134 млн тенге похитили сотрудники управления образования Алматинской области

Должностные лица управления образования Алматинской области осуждены за хищение бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Илийском районном суде рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении восьмерых подсудимых, шестеро из которых являлись должностными лицами управления образования Алматинской области.

Судом установлено, что в декабре 2022 года подсудимые по предварительному сговору предоставили фиктивные документы о регистрации детских садов, которые в последующем признаны соответствующими требованиям правил и включены в перечень дошкольных организаций.

- В январе 2023 года Илийским районным отделом образования и этими детскими садами заключены договора на оказание услуг по государственному образовательному заказу, по условиям которого их деятельность финансировалось государством путем ежемесячных выплат на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению. Таким образом, Илийскому районному отделу образования причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 134 млн тенге, - сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.

При назначении наказания суд учел смягчающие уголовную ответственность обстоятельства, а именно: чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, а также наличие малолетних детей у двоих подсудимых.

- Приговором суда все восемь подсудимых признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренными п.п. 1), 2) ч. 3,4 статьи 190 УК и им назначено наказание: двум подсудимым в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, четырем подсудимым – лишение свободы на срок 5 лет и двум подсудимым – лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев. В соответствии со статьей 74 УК исполнение наказания двум подсудимым отсрочено до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, - добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В прошлом году на 10 лет осудили экс-руководителя управления образования Алматинской области и еще трех человек за получение взятки в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и мошенничество.