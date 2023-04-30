За хищение сельскохозяйственных субсидий наказали жамбылских чиновников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Махинации с субсидиями в сфере сельского хозяйства рассматривали в суде Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Тараз, завершено рассмотрение уголовного дела в отношении четверых лиц, обвиняемых в совершении мошенничества.

Четверым фигурантам уголовного дела выдвинуто обвинение по статье 190 ч.4 п.2 УК РК - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

«В ходе процесса суд установил, что К., являясь заместителем руководителя областного управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства, а также предприниматели Е., Д. и М., нарушая правила субсидирования, получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники «Альбион», оформив на крестьянские хозяйства. И часть субсидий похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды, причинив тем самым ущерб государству в размере 550,8 млн тенге», - пояснили в ведомстве.

Вина доказана собранными по делу доказательствами - показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов, вещественными доказательствами.

Прокурор просил по совокупности преступлений назначить Д. и М. окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, для К. 6 лет лишения свободы и для Е. 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать

При назначении наказания суд признал отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством нарушение К. принятой им профессиональной присяги. К смягчающим обстоятельствам суд отнес отсутствие судимостей и наличие у К., Д. и М. малолетних детей.

Приговором суда К. признан виновным и по совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Е. назначено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Для М. и Д. назначено наказание по 5 лет лишения свободы, с применением ст. 63 УК РК условно, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности. Для М. и Д. установлен пробационный контроль.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе суда № 2 города Тараза.