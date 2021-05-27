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    21:43, 26 Май 2021 | GMT +6

    За грубое нарушение ПДД наказали школьников в Туркестанской области

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    САЙРАМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - При патрулировании дорог республиканского значения полицейские департамента полиции Туркестанской области выявили нескольких нарушителей Правил дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    25 мая 2021 года примерно в 15:45 часов в ходе очередных отработок на 661 километре трассы Алматы – Термез - Ташкент вдоль Сайрамского района инспекторы батальона патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области остановили несколько автомашин за грубое нарушение ПДД. Как выяснили полицейские, в автомашинах находились учащиеся старших классов одной из средних школ города Шымкента. Все они жители третьего мегаполиса. Выпускники направлялись из Шымкента в сторону Сайрамского района.

    В итоге в отношении водителей составили административные протоколы по статье 606 КоАП РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки». Автомашины водворили на штрафстоянку.

    Кроме того, стражи порядка провели с правонарушителями и школьниками разъяснительные беседы о необходимости строго соблюдать ПДД. Также данные факты полицейские зафиксировали на видеожетон.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Туркестанская область Транспорт Общество Правоохранительные органы Молодежь
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