За грубое нарушение ПДД наказали школьников в Туркестанской области

САЙРАМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - При патрулировании дорог республиканского значения полицейские департамента полиции Туркестанской области выявили нескольких нарушителей Правил дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

25 мая 2021 года примерно в 15:45 часов в ходе очередных отработок на 661 километре трассы Алматы – Термез - Ташкент вдоль Сайрамского района инспекторы батальона патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области остановили несколько автомашин за грубое нарушение ПДД. Как выяснили полицейские, в автомашинах находились учащиеся старших классов одной из средних школ города Шымкента. Все они жители третьего мегаполиса. Выпускники направлялись из Шымкента в сторону Сайрамского района.

В итоге в отношении водителей составили административные протоколы по статье 606 КоАП РК «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки». Автомашины водворили на штрафстоянку.

Кроме того, стражи порядка провели с правонарушителями и школьниками разъяснительные беседы о необходимости строго соблюдать ПДД. Также данные факты полицейские зафиксировали на видеожетон.