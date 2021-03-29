Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Гость Казинформа

За годы Независимости язык и самобытность народа Казахстана значительно укрепились – спецпредставитель ЕС в Центральной Азии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
29 Марта 2021, 11:33
За годы Независимости язык и самобытность народа Казахстана значительно укрепились – спецпредставитель ЕС в Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Спецпредставитель Европейского Союза Петер Буриан с 2015 года занимается политикой ЕС в Центральной Азии. За данное время между Казахстаном и ЕС было подписано несколько значимых соглашений в области политики, экономики и социальной сферы. Наш собственный корреспондент в Бельгии провел беседу с господином П.Бурианом, который любезно согласился ответить на вопросы МИА «Казинформа».

- Ваше превосходительство, казахстанские пользователи соцсетей отметили Ваше поздравление народу Казахстана с праздником Наурыз, которое прозвучало на государственном языке.

Расскажите, пожалуйста, какие проекты в Казахстане Европейский Союз планирует реализовать в ближайшее время?

- Еще раз примите мои наилучшие пожелания с праздником Наурыз – «Наурыз мейрамы кутты болсын!».

К сожалению, я пока не могу говорить свободно на вашем прекрасном национальном языке, но я подумал, что лучший способ для того, чтобы мои приветствия дошли до всех в вашей стране, - это произнести их на языке, на котором говорит ваш народ.

В прошлом году я также имел честь принять участие в мероприятии, организованном послом Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан в память о вашем великом поэте и его творчестве – Абае Кунанбайулы, где я прочитал Слова назидания на казахском языке, чтобы лучше оценить их звучание и красоту.

По образованию я филолог, поэтому считаю, что для лучшего понимания нации, ее культуры, традиций необходимо изучать ее национальный язык.

На протяжении веков (более 550 лет) казахский народ сумел сохранить и развить богатую культуру и богатство национальных традиций, которые впоследствии послужили прочным фундаментом для построения современной казахской нации. Мне приятно отметить, что после обретения Вами независимости – 30 лет назад - казахский национальный язык и самобытность еще больше укрепились и развились.

Хотел бы приветствовать достижения и нынешний уровень стабильности и процветания, которых удалось достичь народу вашей страны за исторически короткий период времени с момента обретения Казахстаном независимости. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, когда ваша страна отмечает 30-летие независимости, чтобы заверить вас в том, что ЕС по-прежнему твердо привержен укреплению нашей дружбы и партнерства, поддержке ваших процессов модернизации и трансформации, дальнейшему укреплению вашей независимости и процветания.

Республика Казахстан завоевала прочные позиции и репутацию на международной арене как носитель важного вклада в обеспечение мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне.

Считаю, что эти достижения и политика обеспечивают очень прочную основу также для укрепления и расширения сотрудничества и дружественных отношений между Европейским Союзом и Республикой Казахстан.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество и партнерство на новый качественный уровень. Для этого мы можем воспользоваться Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу почти ровно год назад – в марте 2020 года. Это очень важная правовая основа нашего сотрудничества, в том числе поддержка ваших реформ и модернизации на основе общих ценностей.

Переходный период, происходящий в Казахстане, открывает широкие возможности для политических, экономических и социальных реформ, включая поощрение и защиту прав человека, которые могут опираться на достижения предыдущих лет, а также укреплять их и продвигать вперед.

ЕС готов продолжать обмен опытом и оказывать помощь в этом направлении в рамках региональной программы верховенства права, а также других программ, таких как региональная программа «Правоохранительные органы в Центральной Азии» или другие программы, такие как ERASMUS plus, Horizon 2020, поддерживающие образовательное и исследовательское сотрудничество и обмены.

Вижу также большие возможности для укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества. ЕС является первым торговым партнером Казахстана и основным инвестором, но я считаю, что все еще есть большой простор для улучшения и диверсификации нашего сотрудничества, несмотря на регулятивную конвергенцию, поддержку развития частного сектора и борьбу с коррупцией как важные элементы улучшения делового и инвестиционного климата. Мы создали двустороннюю бизнес-платформу высокого уровня для решения вопросов, которые могли бы облегчить и открыть больше возможностей для вовлечения наших компаний на ваш рынок, привнося новые технологии и решения для повышения конкурентоспособности вашей экономики.

Наконец, я считаю, что нынешний кризис COVID-19 и его последствия дают возможность сделать все по – другому, построить все лучше и экологичнее-сосредоточившись на цифровизации, переходе к зеленой экономике и более устойчивом использовании природных ресурсов за счет развития циркулярной экономики и т.д.

Мы запустили новую платформу межрегионального сотрудничества для совместного решения этих проблем – Экономический форум ЦА ЕС – Первый онлайн-форум состоялся в декабре прошлого года, сейчас мы готовимся к Форуму, который состоится в этом году лично в Бишкеке осенью. Эта платформа будет поддерживаться существующими и будущими региональными программами, включая IFCA, Ready $ Trade (15 млн долларов), программу Устойчивого энергетического подключения в Центральной Азии (8 млн долларов), начиная с этого года, а также другие традиционные программы, такие как BOMCA 10 (2020-25) (22 млн евро), программы WECOOP, CAWEP, а также Программу Снижения риска бедствий или Программу Восстановления окружающей среды.

И последнее, но не менее важное, я хотел бы отметить важные шаги по вовлечению во все эти процессы и механизмы сотрудничества гражданского общества, в частности молодежи и женщин. В этом году в Алматы пройдет 3-й форум Гражданского общества ЕС ЦА. Мы хотим обсудить, как опыт гражданского общества в решении проблем, вызванных пандемией, может быть лучше использован, в частности, для укрепления устойчивости общества к будущим потрясениям и кризисам.

Я рад видеть, что Афганистан также все больше и больше приглашается и участвует в региональном сотрудничестве. В этом контексте я хотел бы упомянуть одну инновационную программу трехстороннего сотрудничества ЕС – ЦА – Афганистан по расширению прав и возможностей афганских женщин в области образования, позволяющую использовать образовательные возможности партнеров ЦА для обучения и воспитания афганских девочек, которая началась как пилотная программа с Казахстаном, а теперь вовлекает и другие страны региона.

- Господин Посол, вы часто бываете по работе в Казахстане, что лично вам нравится в природе нашего края?

- Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития своей туристической индустрии, извлекая выгоду из своих великих исторических памятников, прекрасной природы и богатых культурных традиций и наследия.

Евросоюз хочет поддержать этот процесс, создав региональную программу «Коридоры культурного наследия Шелкового пути» (4,4 млн. евро), поощряющую региональное сотрудничество в продвижении туризма. Она имеет очень важную составляющую и для поддержки создания рабочих мест в туристической отрасли, в частности в сельской местности.

Экотуризм и этно-туризм имеют большой потенциал для того, чтобы внести свой вклад в экономическое развитие, не нанося вреда природе. Это те области, где наши государства – члены накопили большой опыт, передовую практику, и это сотрудничество можно было бы также использовать для лучшего восстановления - для зеленого устойчивого восстановления. Я думаю, что устойчивое и экологичное развитие туристической индустрии может стать одним из драйверов экономического роста в Центральной Азии, поскольку регион с его историей, прекрасной природой и культурой может стать основным направлением для туристов со всего мира, включая Европейский Союз, после того как пандемия COVID-19 закончится.

Безвизовый режим для стран ЕС, а также туристическая виза (шенгенского типа), позволяющая посещать более одной страны Центральной Азии, безусловно, могут стать стимулом для достижения этой цели.

Лично мне нравится ходить в горы, в том числе в Казахстане. Я и моя друзья в вашей стране и других государствах Центральной Азии любим в свободное от работы время посвящать данному виду отдыха. Еще раз хотел сказать, что ваша страна обладает колоссальным потенциалом в области туризма.

- Спасибо за интервью, господин Посол!


МИД РК   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС