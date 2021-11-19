За годы независимости в Туркестанской области реализованы важные проекты

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За 30 лет после обретения Независимости в Туркестанской области были реализованы важные проекты. Об этом сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал глава региона Умирзак Шукеев в ходе брифинга о развитии области в рамках Послания Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

«В этом году казахстанцы отмечают 30-летие Независимости Республики. За такой незначительный срок были заложены основы нашего государства, Казахстан сумел стать одним из современных прогрессивных государств с динамично развивающейся экономикой. Обретение независимости еще не решение всех вопросов, важнее поэтапное становление, последовательное наращивание всех отраслей экономики, продвижение новых инициатив. И все это требует неустанного труда. Крупнейшими экспортерами в области стали Кентауский трансформаторный завод, «Казахбитум», завод по выпуску жженого кирпича «Бокей», завод по очистке хлопка «Нимекс», «Хлопкоперерабатывающий завод», птицефабрика «Ордабасы кус», завод по производству сухого верблюжьего молока «Golden Camel», предприятие по выпуску рыбной продукции «Хамит и К», ТОО «DalaFruit» и многие другие. Эти стало ярким показателем экономического роста региона. Кроме этих компаний открыто около 300 других предприятий. На сегодняшний день в промышленности занято около 23 тыс. человек», - сказал У.Шукеев.

Умирзак Шукеев также отметил, что за годы индустриализации (2010-2020 гг.) в регионе было реализовано 122 проекта на сумму 140,5 млрд. тенге, создано 7 340 постоянных рабочих мест. Реализация проектов в рамках Карты индустриализации позволила развивать производство по 12 видам продукции.

«Проекты, которые не нашли решения в советское время, решаются сейчас. В частности, был построен «Мост Независимости» через реку Сырдарья. Стратегический важный объект, приграничный территорией Узбекистана, позволил соединить Жетысай и Мактаарал с республиканской магистралью А-15. Кроме того, введена в эксплуатацию объездная дорога Арнасай, которая позволила установить связь жителей Жетысая и Мактаарала с новым областным центром через Шардаринское водохранилище. По территории области проходит международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай».

В целях защиты от наводнения населенных пунктов, расположенных вдоль реки Сырдарья был запущен «Коксарайский контррегулятор». В тоже время, построен магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент», что позволило обеспечить южный регион природным газом, - отметил аким региона.