За годы независимости Казахстан смог создать комфортную среду для бизнес-начинаний - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров выразил свое мнение по поводу изменения условий ведения бизнеса в период независимого Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня независимости принято подводить итоги развития страны. За годы суверенитета было достигнуто немало успехов в социально-экономическом блоке государственной политики. Одним из важнейших компонентов госполитики является создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Содействие развитию предпринимательства всегда было приоритетной задачей для Правительства страны. В данном аспекте Казахстан за годы независимости смог создать комфортную среду для бизнес-начинаний», - рассказывает Слямжар Ахметжаров.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день общая доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП страны составляет 28%. Всего в Казахстане зарегистрировано 1,3 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых задействовано 3,27 млн человек.

«Нужно отметить, что порядка 40% экономически активного населения страны работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, крестьянских или фермерских хозяйствах, а также в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом лидерами по количеству зарегистрированных индивидуальных предпринимателей являются Алматы, Нур-Султан, а также ВКО. На долю трех указанных регионов приходится более 30% от всего количества ИП по республике», - сказал спикер.

Значительную роль в динамичном развитии предпринимательской среды, по словам Слямжара Ахметжарова, играют государственные программы по развитию бизнеса.

«В данном контексте ключевой программой поддержки предпринимательства является «Дорожная карта бизнеса-2020». За 9 лет функционирования в рамках данной программы было оказано финансирование на сумму 457,1 млрд тенге для реализации различных бизнес-проектов. Согласно данным фонда «Даму», за 2010-2017 годы предприятия, получившие государственную поддержку, выплатили налогов на сумму 900 млрд тенге. Таким образом, позитивные изменения, связанные с данной программой, обусловили решение о ее продлении до 2025 года», - отметил он.

По словам эксперта, успехи Казахстана в создании динамичной бизнес-среды подтверждаются результатами различных мировых рейтингов.

«Здесь можно привести в пример формируемый с 2002 года ежегодный рейтинг Всемирного банка «Doing Business». Данный рейтинг направлен на оценку законов и нормативно-правовых актов на предмет удобства занятия предпринимательской деятельностью. Инвесторы со всего мира руководствуются данным рейтингом при принятии решений о вхождении на рынки тех или иных стран», - добавил спикер.

С. Ахметжаров напомнил, что Казахстан в рейтинге «Doing Business» участвует с 2009 года.

«За этот период наша страна смогла совершить качественный рывок по удобству ведения бизнеса с 70 места в 2009 году до 25 места в 2019 году среди более 180 стран мира. На сегодняшний день условия для предпринимательской деятельности в Казахстане более благоприятны, чем в ряде развитых стран мира, включая Исландию, Австрию, Японию, Испанию и Францию. Кроме того, Казахстан уверенно опережает другие страны СНГ в рейтинге «Doing Business»: Россия (28-е место), Беларусь (49-е место), Украина (64-е место), Узбекистан (69-е место), Кыргызстан (80-е место). Прогресс Казахстана в рейтинге Всемирного банка свидетельствует об эффективных реформах в направлении повышения «легкости» процедур: открытия предприятий, получения разрешений на строительство, подключения к системе электроснабжения, регистрации собственности, получения кредитов, защиты миноритарных инвесторов, осуществления международной торговли, обеспечения исполнения контрактов, разрешения неплатёжеспособности, а также качества налогового администрирования, - считает С. Ахметжаров.

«В целом, за годы независимости в Казахстане созданы оптимальные условия для развития предпринимательства. Меры по дальнейшей поддержке бизнес-начинаний позволят Казахстану войти в 30-ку наиболее конкурентоспособных экономик мира», - заключил он.