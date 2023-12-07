В Астане проходит международная научно-практическая конференция «Конституционная реформа и избирательная система», приуроченная к 30-летию Центральной избирательной системы РК. Приветственную речь Главы государства Касым-Жомарта Токаева зачитал советник Президента Ернар Баспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За годы Независимости избирательные органы страны прошли последовательный путь развития и внесли значительный вклад в формирование важнейших институтов государственной власти. Этим органам всегда удавалось поддерживать высокие требования мирового уровня в отношении избирательного права. Также укрепилось сотрудничество с международными партнерами и налажен открытый диалог с обществом. Например, с учетом передового зарубежного опыта были приняты конкретные меры для повышения профессионального уровня территориальных комиссий, улучшения их работы и определения статуса каждого из их членов, — говорится в приветственной речи Касым-Жомарта Токаева.

Президент отметил, что масштабная конституционная реформа, получившая поддержку подавляющего большинства населения на прошлогоднем общенациональном референдуме, позволила модернизировать избирательную систему.

— В Казахстане в период всесторонних изменений особое внимание уделяется постоянному совершенствованию избирательного законодательства. Для выполнения этой сложной и ответственной задачи важно установить тесные отношения с экспертным сообществом. Уверен, что на сегодняшнем совещании будут высказаны взвешенные мнения и будут предложены новые подходы к развитию этой отрасли. Желаю всем благополучия и дальнейших успехов. Пусть работа конференции будет плодотворной, — говорится в обращении Главы государства к участникам мероприятия.

Отметим, что в работе конференции принимают участие руководители центральных избирательных комиссий 10 стран, 6 международных организаций.