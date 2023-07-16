За год пожары участились в девяти регионах Казахстана - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в некоторых регионах страны участились пожары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество пожаров увеличилось на 90,4% в области Абай, Западно-Казахстанской - 42,4%, Костанайской - 38,5%, Жамбылской - 34,9%, области Улытау - 22,8%, Актюбинской - 18,4%, Кызылординской областях - 17%, 3,7% - в области Жетысу и 42% - в Алматинской области», - сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС.

Однако в ряде регионов наблюдается снижение случаев возникновения пожаров: в Караганде (18,5%), Северо-Казахстанской (-12,5%), Мангистауской (-8,3%), Павлодарской (-8,3%), Восточно-Казахстанской (-7,2%), Акмолинской (-4,3%) областях и Алматы (-12,8%).

Раннее сообщалось, что за шесть месяцев количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зарегистрировали в Казахстане на 7,3% больше, чем в прошлом году.