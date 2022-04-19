За фейки по январским событиям завели 11 уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За распространение фейковой информации по январским событиям заведено 11 уголовных дел. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях продолжает появляться фейковая информация, в том числе о применении недозволенных методов следствия к подозреваемым. Каждый факт тщательно проверяется. Напоминаю, что в Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. В настоящее время по таким сообщениям зарегистрировано 11 досудебных расследований. Одно уголовное дело уже направлено в суд», - сказал Елдос Килымжанов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Он заверил, что правоохранительные органы и прокуратура задействуют все силы для обеспечения полного и объективного расследования обстоятельств январских событий.