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За езду зигзагом наказали водителя в Алматы

17 Февраля 2022 22:03
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За езду зигзагом наказали водителя в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя одного из авто, ехавшего зигзагом на дорогах Алматы, наказала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Грубое нарушение правил дорожного движения снял на видео очевидец и выложил в сеть.

Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов на своей странице в сети Facebook написал, что правонарушитель на автомобиле марки «Toyota Camry» установлен.



«Это гражданин Т., 2001 года рождения. Он привлечён к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 595 часть 1, 602 часть 1-1, 606 часть 1 и 620 часть 1 КРКобАП. Проверка в отношении водителя второй автомашины продолжается», - отметил он.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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