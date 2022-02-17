За езду зигзагом наказали водителя в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя одного из авто, ехавшего зигзагом на дорогах Алматы, наказала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Грубое нарушение правил дорожного движения снял на видео очевидец и выложил в сеть.

Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов на своей странице в сети Facebook написал, что правонарушитель на автомобиле марки «Toyota Camry» установлен.









«Это гражданин Т., 2001 года рождения. Он привлечён к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 595 часть 1, 602 часть 1-1, 606 часть 1 и 620 часть 1 КРКобАП. Проверка в отношении водителя второй автомашины продолжается», - отметил он.