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За езду зигзагом наказали водителя в Алматы
17 Февраля 2022 22:03
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя одного из авто, ехавшего зигзагом на дорогах Алматы, наказала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Грубое нарушение правил дорожного движения снял на видео очевидец и выложил в сеть.
Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов на своей странице в сети Facebook написал, что правонарушитель на автомобиле марки «Toyota Camry» установлен.
«Это гражданин Т., 2001 года рождения. Он привлечён к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 595 часть 1, 602 часть 1-1, 606 часть 1 и 620 часть 1 КРКобАП. Проверка в отношении водителя второй автомашины продолжается», - отметил он.
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