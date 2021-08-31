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За два месяца в Байзакском районе восстановят 122 объекта

31 Августа 2021 23:36
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За два месяца в Байзакском районе восстановят 122 объекта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Местные власти заверили, что не оставят без помощи ни одного пострадавшего от взрывов жителя Байзакского района Жамбылской области, передает корерспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил аким области Бердибек Сапарбаев, в помощь жителям Байзакского района выделят средства из местного бюджета, привлекут спонсорскую помощь.

По информации пресс-службы облакимата, сегодня глава региона вместе с первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбеком Ускенбаевым посетил село Кайнар для ознакомления с ходом восстановительных работ. В ходе встречи с жителями села аким заверил, что уже через два месяца они заселятся в свои дома.

«Эксперты проверили каждый дом, дали заключение. Ваши дома восстановят. В течение двух месяцев вы сможете заселиться. Мы с вами. Без помощи никого не оставим», - заверил Бердибек Сапарбаев.

Для обследования и восстановления объектов, пострадавших во время ЧС в Байзакском районе, сформировано семь рабочих групп, в состав которых вошли работники управления строительства, КазНИИССА, проектных организаций, сотрудники ЧС.

«Государство обязалось за два месяца восстановить 122 объекта, в том числе 106 жилых домов. В 35 требуется капитальный ремонт, в том числе в 29 уже начаты работы, в 71 идет текущий ремонт, выполненный на 60%. Также пострадали четыре социальных объекта, в трех из них уже произведен текущий ремонт. Средняя школа №5 в селе Жибек жолы, по предварительным данным, в аварийном состоянии. Принято решение на месте старой школы, построить новую на 150 ученических мест», - рассказал советник акима Жамбылской области Жандос Байрханов.

«Уже третий день, как ведутся работы по восстановлению моего дома, рабочие приходят каждый день в 9 утра и уходят когда стемнеет. В самом начале к нам пришел прораб строительного отряда, уверил нас, что дом будет восстановлен полностью и объяснил, какие работы будут производиться», - рассказал Еркембай Осенбай, житель сильно пострадавшего села Кайнар, находящегося в километре от эпицентра взрывов.

Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

В ликвидации последствий взрыва и восстановлении пострадавших объектов в зоне ЧС участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.


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#Жамбылская область   #Строительство   #Взрывы в Жамбылской области  
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Автор:

Галина Скрипник

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