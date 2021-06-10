За два года президентства К. Токаева Казахстаном были сделаны системные шаги - Ерлан Саиров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За два года руководства страной Касым-Жомартом Токаевым были сделаны системные шаги в сфере общественных процессов, в социальной модернизации общества, по сохранению социального уровня населения во время пандемии. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1З июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК. С этого периода прошло два года. Мы помним, что первый период президентства Токаева был сложным моментом. Когда люди хотели быть услышанными, когда люди хотели быть частью при принятии государственных решений. Но, тем не менее, за эти два года проведено множество созидательных решений. Сегодня в мире происходят глобальные изменения в форматировании института государственности, и этот аспект влияет и на Казахстан.

«Казахстан является стабильным государством. С устойчивым социально-экономическим курсом. За два года президентства Касым-Жомарта Токаева в нашей стране проведены меры по реформирования общественно-политической сферы. По социальной модернизации, по ускорению экономического роста. Если перейти к конкретным мерам, то первым указом Президента был указ о создании национального совета общественного доверия (НСОД). В рамках НСОД сегодня проводятся пакет политических реформ. В рамках первого пакета был принят совершенно новый закон о митингах, были приняты изменения в закон о партиях, принята З0% квота для молодежи и женщин. В рамках второго политического пакета реформ сегодня по Казахстану проводятся выборы акимов поселков районного уровня. Политические реформы должны проходить не только в центрах, но и на местах. Проведения таких прямых выборов акимов является очень важным аспектом в создании новой политической культуры наших граждан», - сказал спикер.

Также Ерлан Саиров отметил, что за два года улучшилось материальное положение работников многих значимых сфер.

«Повсеместно были подняты заработная плата учителей, врачей, педагогов ВУЗ-а. Можно также особо отметить антикоронавирусную политику. В рамках борьбы с коронавирусом были выделены беспрецедентные средства - более 6 трлн тенге для социальной защиты населения.

Одним из важных моментов является принятие окончательного решения по земельному вопросу. То есть, Касым-Жомарт Токаев запретил продажу и аренду казахстанских земель иностранцам.

За два года руководства Касым-Жомарта Токаева были сделаны системные шаги в сфере общественных процессов, в социальной модернизации общества, по сохранению социального уровня населения во время пандемии», - подытожил эксперт.