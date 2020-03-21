За два дня из Алматы выехали свыше 50 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы всего из города выехало 23 555 единиц автотранспорта, из них: легкового 19 392, микроавтобусов – 746, грузового – 3 417, в которых находилось 50 209 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи введением режима карантина ограничен въезд автотранспортных средств в город Алматы на 27 блокпостах, дислоцирующихся на всех въездах в город, где задействованы сотрудники полка патрульной полиции, СОБРа, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны.

«Проезд автотранспорта в город, как и в предыдущие дни, осуществлялся исключительно после проведения проверки и установления факта наличия в городе Алматы прописки. Всего с момента функционирования блокпостов в город заехало 28 960 автомашин, из них легкового 23 744, микроавтобусов – 907, грузового – 4 309, в которых находилось 59 975 человек. По различным причинам отказано в проезде 2 765 владельцам автотранспорта, которые не являлись жителями города Алматы. Вместе с тем, осуществлялся беспрепятственный проезд автотранспорта из города в направлении Алматинской области», – проинформировал на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

В целом работа блокпостов стабилизирована, пропуск автотранспорта и граждан осуществляется в штатном режиме, сотрудниками полиции с гражданами и водителями проводится разъяснительная работа.

«В том числе, она ведется посредством громкоговорящей связи. Граждане информируются о мерах личной безопасности и соблюдении санитарно-гигиенических норм, о перечне документации, необходимой для проезда через блок-посты грузового транспорта, об ответственности, предусмотренной за нарушение правил чрезвычайного положения и неповиновение представителям власти, а также о каналах обратной связи, по котором граждане могут сообщать о незаконных действиях лиц, обещающих проезд в город за вознаграждение», – резюмировал Ж. Мураталиев.

Ранее он сообщил о таксисте, который пытался за две тысячи тенге перевезти людей через блокпост.

Отметим, что в Алматы на выездах установлено 27 блокпостов.