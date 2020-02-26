За долг в 1 тенге в Казахстане начнут отключать электроэнергию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев, имеющих задолженность по электроэнергии хоть в 1 тенге, отключат от электроэнергии, и за повторное подключение им придется заплатить от 6730 тенге. Об этом сообщили в ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 февраля 2020 года вступил в силу приказ № 43 Министра энергетики Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра энергетики Республики Казахстан», который утвердил поправки касательно правил пользования электрической энергии.

ОЮЛ «Ассоциация «Лига Потребителей Казахстана» доводит до сведения потребителей, что согласно принятым поправкам Энергопередающая (энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случаях:

- отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию в установленные договором электроснабжения сроки, по заявке энергоснабжающей организации;

- нарушения установленного договором электроснабжения режима электропотребления;

- при невыполнении в установленные сроки требований энергопередающей (энергопроизводящей) организации об устранении нарушений настоящих Правил.

«При этом энергоснабжающая организация направляет в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию заявку на прекращение (ограничение) поставки электрической энергии, письменно предупредив Потребителя путем направления уведомления электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением либо действующими мессенджерами не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до прекращения поставки электрической энергий Потребителю (Потребителю, использующему электрическую энергию для бытовых нужд не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней)», - сообщили в Ассоциации «Лига Потребителей Казахстана».

Ранее, согласно данным Правилам, энергоснабжающая организация должна была получить письменное подтверждение об ознакомлении с уведомлением об отключении потребителя, теперь необходима лишь фиксация отправки уведомления вышеуказанными способами.

Также в ведомстве поставили в известность, что в случае отключения стоимость повторного подключения для физических лиц, проживающих в квартире составит 6 730 тенге, а для физических лиц, проживающих в частном доме – 10 115 тенге. Для юридических лиц – 11 606 тенге.

«В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, взыскание дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию передано в ведение нотариусов (исполнительная надпись). Расходы за совершение исполнительной надписи составят 1,5 МРП (3 977 тенге), в случае задолженности свыше 200 тыс.тенге – 3 % от суммы задолженности. Либо (расходы - ред.) за судебные издержки в случае подачи искового заявления в суд, в размере 3% от суммы задолженности», - добавили в лиге потребителей.

Более того потребителям необходимо знать, что процедура подключения занимает 2 рабочих дня.