За что отвечает «Казводхоз», рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о зоне ответственности, которую несет РГП «Казводхоз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республиканское государственное предприятие «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – РГП «Казводхоз») является субъектом естественных монополий, в функции которого входит эксплуатация водохозяйственных сооружений и подача воды сельхозтоваропроизводителям на объектах республиканской собственности. Кроме РГП «Казводхоз» услуги водоподачи оказывают ряд частных организаций и государственные коммунальные предприятия», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, данные водохозяйственные организации осуществляют подачу поливной воды в соответствии с заключенными договорами согласно установленным лимитам, формирующимся в зависимости от водности года.

«В связи с этим, РГП «Казводхоз» как хозяйствующий субъект несет ответственность за неподачу воды перед сельхозтоваропроизводителями в рамках гражданско-правовых отношений», - отметил зампремьера.

Ранее, Р. Скляр ответил на депутатский запрос касательно строительства и модернизации существующих ирригационных систем.

Он сообщил, что в республиканской собственности находятся 3 448 оросительных каналов протяженностью 21 478 км, из них с бетонной облицовкой – 5 215 км, в земляном русле – 16 263 км. В неудовлетворительном состоянии находится 11 881 км, что в свою очередь является основной причиной высоких потерь при транспортировке воды до конечных потребителей. В настоящее время площадь орошаемых земель составляет 1,6 млн га. В рамках предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» в период 2021-2025 годы планируется ввести в оборот 600 тыс. га, из них на 400 тыс га предусматривается восстановление ирригационной сети, на 200 тыс га предусматривается строительство новых оросительных систем.



