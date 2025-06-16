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    13:13, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    За что наказали руководителя управления здравоохранения Шымкента

    В Шымкенте прокуратура пресекла попытку незаконной проверки инвесторов в сфере оказания медицинских услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Больница, здравоохранение, медицина, врачи
    Фото: freepik.com

    По данным надзорного органа, управление здравоохранения выпустило приказ о проведении мониторинга в 26 стоматологических кабинетах при поликлиниках. Однако, как установили прокуроры, такие действия не входят в компетенцию управления и не предусмотрены Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения.

    — Нарушение выявлено благодаря сигналу, поступившему в мобильную группу по защите прав предпринимателей и инвесторов. В результате надзорных мер приказ был отменен. Руководитель управления привлечен к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Ему назначен штраф в размере 196 600 тенге по статье 173 КоАП РК. Штраф оплачен в сокращенном порядке, — сообщили в прокуратуре Шымкента.

    Работа по защите прав инвесторов и предпринимателей, а также сопровождению инвестиционных проектов в Шымкенте продолжается.

    При возникновении проблемных вопросов представители бизнеса могут обратиться в Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов по номеру +7 707 615 00 10 или лично во Фронт-офис (ул. Еримбетова, 304г, бизнес-центр «Заңғар»).

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    Теги:
    Здравоохранение Регионы Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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