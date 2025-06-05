За чей счет пройдет фестиваль ко Дню города в Шымкенте

По его словам, проект реализуется на основе двустороннего соглашения, и основные расходы несет телерадиокомпания «Той Думан». Акимат, в свою очередь, оказывает исключительно техническую и организационную поддержку.

— Ранее «Той Думан» проводил аналогичные мероприятия в других регионах Казахстана, и теперь впервые организует фестиваль в Шымкенте. Со стороны акимата предусмотрено обеспечение безопасности, общественного порядка, подготовка площадки, установка сцены. Основные финансовые расходы полностью взяла на себя телерадиокорпорация. Кто оплачивает выступления артистов — это не наша компетенция, — подчеркнул С. Куранбек.

Он также рассказал о праздничной программе ко Дню города. В течение 10 дней в Шымкенте пройдут выставки народных ремесел, парад оркестров, международный симпозиум художников «Шымкент — город тюльпанов», а также торжественная церемония вручения звания «Почетный гражданин Шымкента».

Завершится программа гала-концертом с участием звезд казахстанской эстрады и фестивалем «Той Думан FEST».

На брифинге Куранбек сообщил, что на весь цикл культурных мероприятий в 2025 году выделено 388 миллионов тенге. Эти средства покрывают 12 ключевых мероприятий, включая Наурыз, 7–9 мая, День государственных символов, День города, День Конституции, День Республики и День Независимости. Все они будут реализованы одной подрядной организацией в течение года.

— Эта сумма включает расходы на оформление, сцену и техническое сопровождение. Поэтому заявления о том, что 300 миллионов тенге были выделены исключительно на «Той Думан», не соответствуют действительности, — заключил С. Куранбек.

Ранее сообщалось, что за последние два года в Шымкенте выявлено 270 коррупционных преступлений, ущерб составил 7,4 млрд тенге.