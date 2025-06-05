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    23:00, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    За чей счет пройдет фестиваль ко Дню города в Шымкенте

    Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек выступил с разъяснением по поводу слухов о якобы выделенных 300 миллионах тенге на проведение фестиваля «Той Думан FEST», передает корреспондент агентства Kazinform.

    день города в Шымкенте
    Фото: УВП

    По его словам, проект реализуется на основе двустороннего соглашения, и основные расходы несет телерадиокомпания «Той Думан». Акимат, в свою очередь, оказывает исключительно техническую и организационную поддержку.

    — Ранее «Той Думан» проводил аналогичные мероприятия в других регионах Казахстана, и теперь впервые организует фестиваль в Шымкенте. Со стороны акимата предусмотрено обеспечение безопасности, общественного порядка, подготовка площадки, установка сцены. Основные финансовые расходы полностью взяла на себя телерадиокорпорация. Кто оплачивает выступления артистов — это не наша компетенция, — подчеркнул С. Куранбек.

    Он также рассказал о праздничной программе ко Дню города. В течение 10 дней в Шымкенте пройдут выставки народных ремесел, парад оркестров, международный симпозиум художников «Шымкент — город тюльпанов», а также торжественная церемония вручения звания «Почетный гражданин Шымкента».

    Завершится программа гала-концертом с участием звезд казахстанской эстрады и фестивалем «Той Думан FEST».

    На брифинге Куранбек сообщил, что на весь цикл культурных мероприятий в 2025 году выделено 388 миллионов тенге. Эти средства покрывают 12 ключевых мероприятий, включая Наурыз, 7–9 мая, День государственных символов, День города, День Конституции, День Республики и День Независимости. Все они будут реализованы одной подрядной организацией в течение года.

    — Эта сумма включает расходы на оформление, сцену и техническое сопровождение. Поэтому заявления о том, что 300 миллионов тенге были выделены исключительно на «Той Думан», не соответствуют действительности, — заключил С. Куранбек.

    Ранее сообщалось, что за последние два года в Шымкенте выявлено 270 коррупционных преступлений, ущерб составил 7,4 млрд тенге.

    Теги:
    День города Шымкент Акимат
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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