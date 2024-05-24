За четыре месяца в Казахстане произвели более 43 тысяч легковых авто

По данным Бюро национальной статистики, с января по апрель в Казахстане выпущено 46 894 единиц различной колесной техники на общую сумму 593,1 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатели производства составили 44 724 единиц на 515,6 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Львиную долю производства на отечественных предприятиях в 2024 году составляют легковые автомобили. За четыре месяца выпущено 43 622 единиц, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Городами-лидерами по объемам производства транспортных средств в 2024 году стали Костанай (завод Allur) и Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan, Hyundai Trans Almaty), где выпущено 30,2 тысячи и 13,5 тысяч техники соответственно.

В пятерке самых популярных производимых брендов за январь-апрель 2024 года (включая экспорт): Hyundai (13 380), Chevrolet (11 538), Kia (8 895), Jac (5 115) и Jetour (4 194).