За 500 тысяч тенге выдал участок под ИЖС аким в Туркестанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 октября т.г. в Шымкенте и Туркестанской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличены сотрудники акиматов, в т.ч. руководящего состава. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
«Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела предпринимательства акимата аль-Фарабийского района по подозрению в получении от гражданина взятки в общей сумме 65 тыс. тенге, за разрешение на торговлю и общее покровительство предпринимательской деятельности. В совершении аналогичного преступления подозревается аким сельского округа Кызылкум Жетисайского района Туркестанской области. Он подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от гражданина за выдачу земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.
Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины, будет вынесено судом.
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