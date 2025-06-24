За 5 лет в Казахстане за нарушения содержания хвостохранилищ наложено 72,5 млн тенге штрафов

Хвостохранилища – это по сути своей отходы переработки руды. Они бывают радиоактивными, токсичными, могут использовать вторично по мере развития технологий.

Больше всего хвостохранилищ расположено в Жамбылской области - 23. По 13 – в Акмолинской и области Абай, в Карагандинской области – 11, в ВКО – 10. По 4 – в Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, области Улытау. В Алматинской и Актюбинской областях – по 2, в СКО, Мангистауской и области Жетысу – по одному. Бесхозные хвостохранилища на территории республики, как утверждают в Минэкологии, отсутствуют.

Безусловно, хвостохранилища несут в себе риски: они могут нанести ущерб экологии. Поэтому к их содержанию предъявляются строгие требования.

- По результатам государственного экологического контроля в 2020-2025 годах выявлено 3 нарушения требований экологического законодательства, касающиеся содержания хвостохранилищ. Общая сумма штрафов составляет 22,9 млн тенге, которые взысканы в полном объеме, - сообщили в Минэкологии в ответ на запрос Kazinform.

Речь идет об АО «ФИК «Алел» и ТОО «Казахалтын Technology», построивших хвостохранилища без соответствующего экологического разрешения, и о ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», которое не выполнило обязательства по наблюдению за гидрологическим и гидрохимическими параметрами на озёрах Ащыколь, Босшасор и Майсор.

- Хвостохранилища должны соответствовать проектной документации, иметь противофильтрационные экраны, геомембраны исключающие просачивание загрязняющих веществ в почву и водные горизонты, - объяснили в Минэкологии. - По периметру хвостохранилищ расположены наблюдательные скважины, по которым ведется производственный экологический мониторинг и оператор направляет ежеквартальные отчеты по производственному экологическому контролю в уполномоченный орган охраны окружающей среды. По результатам проведенных лабораторных исследований на компоненты окружающей среды (вода, почва, воздух), превышения концентрации загрязняющих веществ не установлены.

Однако в 2023 году в хвостовом хозяйстве Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» произошла утечка пульпопровода и 1350 м3 шлама на рельеф местности, откуда по естественному уклону жидкие отходы попали в реку Филипповку. Департамент экологии по ВКО провел проверку, в ходе которой были установлены превышения предельно допустимых концентраций по нитритам в 140 раз, по взвешенным веществам - в 50 раз и по марганцу - в 5 раз.

- По результатам проверки за допущенные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму в 49,6 млн тенге и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Все наложенные штрафы взысканы в полном объеме, - сообщили в Минэкологии.

Масштабная экологическая проблема, связанная с бывшими промышленными объектами в г.Кентау Туркестанской области, - один из примеров негативных последствий, связанных с содержанием хвостохранилищ. Промзона, где раньше добывали урановую руду, стала одним из самых токсичных участков на экологической карте Казахстана.

Здесь, в Баялдырском хвостохранилище, занимающем более 100 гектаров, находится около 150 млн тонн отходов, содержащих десятки токсичных реагентов, включая радиоактивные элементы.

- Его общий объем накоплений - 94744,2 тыс. м3. Хвостохранилище находится под управлением аппарата акима г.Кентау, но не эксплуатируется. В настоящее время работы по рекультивации Баялдырского хвостохранилища осуществляет ТОО «Мирас Байкен». Департаментом экологии по Туркестанской области 12 мая 2025 года ТОО «Мирас Байкен» выдано экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории, - сообщили в Минэкологии.

Как нам пояснили в ведомстве, хвостохранилища организовываются в соответствии с требованиями в сфере промышленной безопасности и регулируются уполномоченным органом в области гражданской защиты. Рекультивация земель хвостохранилищ проводится в соответствии с проектной документацией после завершения эксплуатации объекта.

8 мая 2025 года Управлением природных ресурсов и регулирования Туркестанской области выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы на план ликвидации последствий промышленной разработки техногенного минерального образования Баялдырского хвостохранилища в Туркестанской области.

На вопрос о том, подразделяются ли отходы хвостохранилищ по классу опасности, и есть ли среди них радиоактивные, нам только ответили, что согласно Правилам обеспечения промышленной безопасности для хвостовых и шламовых хозяйств опасных производственных объектов, отнесение хвостохранилищ к радиационно-опасным объектам, разработка и утверждение мероприятий осуществляются администрацией организации с привлечением аттестованных организаций на право проведения работ в области промышленной безопасности.

- Сегодня Министерством труда и социальной защиты населения РК проводятся работы по включению территории города Кентау и прилегающих к нему населенных пунктов в зону экологического предкризисного состояния согласно Закону «О социальной защите граждан, пострадавших следствие экологического бедствия в Приаралье». Также приказом министра экологии и природных ресурсов РК зоной чрезвычайной экологической ситуации объявлена Промышленная зона города Кентау Туркестанской области площадью 900 га, - сообщили в Минэкологии.

Ранее мы писали о карагандинском предпринимателе, которого оштрафовали на 7 млн тенге за загрязнение экологии.