За 5 лет объем электронной торговли в Казахстане вырос в 7 раз

Если в 2020 году объем электронной торговли составлял 476 млрд тенге, то сегодня эта цифра выросла до 3,2 трлн тенге, а это 14,1% от общего объема торговли в РК. Такие данные сегодня на заседании Мажилиса предоставил заместитель Премьер-министра — министр нацэкономики Серик Жумангарин, отвечая на вопрос депутата Мархабата Жайымбетова.

Мажилисмен был обеспокоен тем, что несмотря на явные преимущества и удобство онлайн-шопинга, некоторые люди все еще предпочитают оффлайн-покупки, ссылаясь на недоверие к интернету и страх перед мошенничеством.

— Это очень важный сегмент торговли на сегодня. Мы мониторим зарубежные платформы, у нас в перечне 104 компании. Среди них — действующие в Казахстане Kazspi.kz, Wildberries, Ozon, Halyk Market и другие. В этой связи будущее у электронной торговли очень перспективное. Однако в сфере занятости каких-либо огромных изменений не ожидается, поскольку не предусмотрено открытие новых рабочих мест. При сдаче декларации, возможно, число сотрудников может увеличиться, но обеспечение занятостью мы не предусматриваем, — отметил Серик Жумангарин.

Показателем растущих объемов электронной торговли также можно назвать активное строительство складов. По данным министра нацэкономики, Казпочта строит склады на 85 тысяч квадратных метров в Алматы, Актобе, в Алматинской и Туркестанской областях.

— Маркетплейс Wildberries — 8 логистических центров уже имеет на 44 тысячи квадратных метров и строит в 2025 году еще 271 тысячу квадратных метров: в Астане — 168 тысяч, в Алматы — 103 тысячи. У него достаточно много пунктов выдачи — 1623. Маркетплейс Ozon имеет два сортировочных центра на 42 тысячи квадратных метров в Алматы и в Астане, и еще большой строят в Алматы на 20 тысяч квадратных метров, — рассказал Жумангарин.

Ранее заместитель Премьер-министра заявлял, что Генпрокуратура выступает против расширения функций таможенной службы.