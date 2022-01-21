За 4 месяца построили новую школу жамбылские строители

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Менее чем за полгода строители возвели «с нуля» новое здание школы в пострадавшем от взрывов Байзакском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учебное заведение в селе Жибек Жолы Байзакского района комиссия признала совершенно непригодным к эксплуатации после взрывов боеприпасов на складах военчасти в августе прошлого года.

12 строительных компаний занимались восстановлением социальных объектов и домов сельчан, пострадавших в результате ЧП. Строительством «с нуля» школы №5 в селе Жибек Жолы Байзакского района занималась жамбылская компания «Сырым Белеке». Сейчас это товарищество восстанавливает в Таразе пострадавшее в начале января от пожара трехэтажное здание, в котором размещается Жамбылский филиал партии «Нур Отан».

Новая школа на 150 мест в селе Жибек Жолы была отстроена всего за четыре месяца. На открытии объекта образования побывал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«Благодарим строителей, которые в кратчайшие сроки построили такое уютное, качественное здание. Все это делается на благо школьников. Дети – это наше будущее, важно, чтобы они росли воспитанными, образованными, инициативными. Теперь сельские дети должны эффективно использовать возможности, которые создает государство, и прилагать усилия для того, чтобы быть на высоте», - сказал глава региона.

Житель села, аксакал Бейсен Жургенбаев поблагодарил руководство области и государства.

«Я не видел, чтобы за столь короткий срок было завершено строительство. За четыре месяца в истории Жамбылской области образовательных учреждений никогда не строили, и никто не верил, что в новом году наши дети пойдут в новую школу. Но это обещание было выполнено. Одна из лучших школ в районе построена в нашем селе. Я считаю, что это результат тщательного контроля, системной работы», - сказал аксакал.

«События последнего времени никому не дались легко. Тем не менее, мы смогли преодолеть трудности, благодаря конкретным задачам и решениям Главы государства. Сейчас ситуация стабилизировалась. Для того, чтобы в дальнейшем не допустить подобных ситуаций, необходимо уделять особое внимание общественному согласию, воспитанию молодежи. В воспитании наших детей, наряду с учителями, должны принимать участие и родители. Каждый должен быть ответственен за своих детей. Не будем забывать, что «там, где есть мир, есть процветание», - сказал Бердибек Сапарбаев, призывая сельчан к единству и сплоченности во благо страны.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в регионе три новые школы и две пристройки к школам построены в рамках десяти национальных проектов, утверждённых Президентом страны по направлению «Качественное образование».