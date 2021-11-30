За 30 лет в Атырауской области создано более 256 тысяч рабочих мест
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в Атырауской области создано более 256 тысяч рабочих мест. Об этом на собрании, посвященном Дню Первого Президента, рассказал аким региона Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
«Программы, реализованные в соответствии с поручениями Елбасы, позволили за годы независимости создать в области более 256 тысяч рабочих мест. Практически во всех отраслях экономики и сельского хозяйства, в социальной сфере. Из них 155 тысяч – это постоянные рабочие места. К примеру, если численность занятых в 1994 году составляла 161 тысячу человек, то на сегодняшний день она увеличилась почти в два раза и составила 318 тыс. человек», - сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.
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