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За 2-3 года Казахстан планирует выйти на 100%-ую переработку масличных культур

5 Ноября 2019 12:47
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За 2-3 года Казахстан планирует выйти на 100%-ую переработку масличных культур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о работе по развитию переработки масличных культур в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В свое время Казахстан по заданию Елбасы начал отходить от монокультуры пшеницы и проводить диверсификацию посевных полей. На сегодняшний день есть хорошие результаты. В 2004 году мы сеяли масличных культур всего 400 тысяч га, в 2011 году 1,9 млн га. В 2019 году уже 2,9 млн га. Из года в год у нас идет увеличение объемов масличных культур, поэтому наша основная задача – дальше увеличивать посевные площади под масличные культуры», - сказал Сапархан Омаров перед началом III Международной конференции KazOil 2019, заместитель генерального директора Исламской организации продовольственной безопасности.

По его словам, сегодня масличные культуры более рентабельные, чем пшеница.

«На наши масличные культуры есть большой спрос со стороны других государств, например, по льну в 2018 году Казахстан занял первое место по объемам производства. Но есть проблемы, связанные с переработкой: на сегодняшний день мы около 40% всей продукции вывозим в виде сырья. А нужно достигнуть показателя в 100%. Для этого, Минсельхозом разработана карта переработки, в том числе и масличных культур», - отметил спикер.

С. Омаров также назвал примерные сроки, когда переработка масличных культур достигнет результата в 100%.

«Мы надеемся, что в течение следующих 2-3 лет мы выйдем на 100%-ую переработку масличных культур и будем продавать только переработанную продукцию. Если вернемся ко льну, лен у нас выращивается, затем вывозится в Европу, где перерабатывается и уже в переработанном виде через нас вывозится в Китай», - заключил министр.

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Ключевые слова: Правительство РК, Сельское хозяйство,
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Азамат Сыздыкбаев

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