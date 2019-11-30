За 14 лет жамбылцам выделили около 32 тысяч земельных участков под ИЖС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет число желающих получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области Даулета Досанова, на начало октября в акиматах районов и города Тараза зарегистрировано 115 859 граждан, желающих получить земельные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного строительства.

Если учесть, что численность населения Жамбылской области составляет 1,12 миллиона жителей, то получается, что каждый десятый житель региона мечтает о собственном доме.

«По состоянию на 1 октября 2019 года гражданам, стоящим в очереди на индивидуальное жилищное строительство, за 2005 - 2019 годы предоставлено 31 755 земельных участков, - пояснил спикер. - Из них за девять месяцев этого года предоставлено 1 125 земельных участков. А всего запланировано к выдаче на 2019 год 3 073 земельных участка, при этом полностью обеспечить их необходимой инфраструктурой», - отметил Даулет Досанов.

Только за последние три года в очереди на ИЖС по области зарегистрировались 18 838 граждан, выдано 3 479 земельных участков.

«В целях реализации «Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года» и архитектурной, градостроительной деятельности областным управлением архитектуры и градостроительства в соответствии с проектами генеральных планов и упрощенных схем застройки населенных пунктов области проведен анализ разработанных площадей. В зависимости от состояния площадей населенных пунктов предусмотрено предоставление гражданам, зарегистрированным в очереди, 33 393 земельных участка с разделением на три группы», - пояснил спикер.

Строительство частной застройки неоднократно обсуждалось на совещаниях под председательством акима области Аскара Мырзахметова. Глава региона поручил заинтересованным ведомствам принять меры по увеличению количества выделяемых земельных участков как минимум в два-три раза.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства, уже выданные жителям региона, порою годами простаивают в бездействии. Проводится работа по возврату в законодательном порядке таких земель в государственную собственность и выдаче их нуждающимся очередникам.

Численность населения Жамбылской области составляет 1,12 миллиона жителей (в 2018 году было – 1,06 миллиона). В Таразе проживают 425 910 человек, это более трети от общей численности населения региона.