За 10 лет площадь лесов в Казахстане увеличилась на 8%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лесами покрыто более 11% территории Казахстана. О сегодняшнем состоянии лесного массива в регионах и какие проекты реализовываются для развития лесного фонда нашей страны, читайте в интервью менеджера портфеля проектов ПРООН в области биоразнообразия Талгата Кертешева корреспонденту МИА «Казинформ».

- Последние годы эксперты говорят о необходимости увеличения площади лесов в Казахстане. Какую работу ведет ПРООН в данном направлении, и как это помогает сохранить леса?

- Казахстан относится к малолесным, лесодефицитным странам. Вместе с тем, леса имеют важную экологическую, экономическую, защитную и научную ценность. На сегодняшний день, площадь государственного лесного фонда страны составляет 30,5 млн га, из них 13,6 млн га- это площади, покрытые лесом, то есть 11,2% территории. Стоит отметить, что леса в Казахстане располагаются неравномерно. Обуславливается это наличием нескольких природных зон: лесостепей, степей, полупустынь и пустынь, где произрастают различные типы лесной растительности, от хвойных и лиственных деревьев до черного саксаула, который составляет почти половину всех лесов Казахстана.

В целом, лесистость страны, то есть отношение покрытой лесом площади к общей площади страны, на сегодняшний день достигает 5%. Существенную роль в увеличении и сохранении лесных площадей играют лесоохранные мероприятия и проекты, направленные на восстановление лесов. Одной из таких инициатив является совместный проект Глобального экологического фонда, Программы развития ООН и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, который направлен на комплексное решение вопросов по сохранению и устойчивому использованию лесных экосистем путем улучшения управленческих подходов, как внутри системы особо охраняемых природных территорий, так и на прилегающих ландшафтах.

Большое внимание уделяется расширению площадей лесных экосистем в особо охраняемых природных территориях, улучшению управления лесами, повышению кадрового и технического потенциала природоохранных учреждений, защите лесного фонда от природных и антропогенных угроз, созданию устойчивой основы лесовосстановления и лесоразведения, внедрению новых технологий для мониторинга природных территорий. Также специалистами проекта проводится работа по пересмотру стандартов и нормативов управления лесами, которые основаны на устаревших концепциях и подходах и нуждаются в кардинальном пересмотре.

Хочу отметить, что впервые в Казахстане мы провели работу по оценке существующей системы управления лесами, в результате которой были определены два сценария управления лесным хозяйством - текущий сценарий (BAU) и сценарий устойчивого управления (SEM). Нами были подготовлены рекомендации, среди которых пересмотр текущей структуры управления лесными ресурсами - то есть необходимо, чтобы их охраной, защитой, воспроизводством и финансированием занимался один уполномоченный орган.

Еще одной из важных задач является воспроизводство лесных ресурсов. В настоящее время объемы работ по воспроизводству лесов вдвое ниже уровня 80-х годов прошлого столетия. Многократное уменьшение объемов посадки и посева привели к утрате части лесных питомников и объектов лесосеменного хозяйства, сокращению объемов выращивания посадочного материала. Поэтому совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК мы занимаемся работой по увеличению лесных площадей. Одним из примеров является создание Междуреченского лесного питомника в Алматинской области, который был запущен в 2019 году. В питомнике выращивается почти 600 тысяч сеянцев таких пород, как саксаул черный, яблоня Сиверса, дикий абрикос и туранга. Выращенные в 2021 году 40 тысяч штук сеянцев саксаула черного были переданы и высажены на территории Коскудукского и Уйгурского лесхозов.

- На сегодняший день заработная плата работников лесного сектора является одной из низких в Казахстане. Есть ли решения этой проблемы?

- Повышение потенциала человеческих ресурсов в лесном секторе - безусловно важная задача. К сожалению, сегодня лесной сектор республики малопривлекателен для людей с высшим образованием. Из сотрудников 120 лесных хозяйств Казахстана лишь 23% имеют высшее образование и 32% - средне-специальное. Отсутствует современная система подготовки и повышения профессиональной квалификации работников лесного сектора. Поэтому совместно с Казахским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана мы разработали учебную программу по повышению потенциала работников лесоохранных учреждений, в состав которой входит 18 учебных модулей по вопросам устойчивого управления лесов, охране и защите лесов, лесовосстановлению, мониторинга и т.д. Данная программа прошла апробирование в рамках пилотных семинаров-тренингов для 60-ти сотрудников лесоохранных учреждений Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

- Какие существуют угрозы для лесов в Казахстане?

-Угрозу лесам могут представлять как природные, так и антропогенные факторы, а также неустойчивость системы управления лесами. К числу первых относятся стихийные бедствия, вредители, болезни, последствия процессов глобального потепления. Антропогенными угрозами являются беспорядочное строительство объектов дорожной и туристской инфраструктуры, разработка полезных ископаемых, расширение сельскохозяйственных площадей и отвод речных стоков. Особую опасность для лесов представляют пожары, которые наносят вред свыше тысячам гектар лесного покрова, что в условиях лесодефицита - большие потери. Лесные пожары наносят вред не только экологии, биологическому разнообразию, но и экономике Казахстана, серьезно бьют по бюджету. Уничтожение лесов, флоры и фауны может привести к радикальным изменениям экосистем страны, что негативно сказывается на благополучии и здоровье людей.

-Как минимизировать эти угрозы?

-В первую очередь стоит обратить внимание на материально-техническое обеспечение природоохранных и лесных учреждений. В Казахстане часть противопожарной техники и оборудования давно превысила свой срок эксплуатации, как и устарели утвержденные нормы и нормативы укомплектования материально-технической базы. Поэтому в рамках совместного проекта ПРООН, Правительства Республики Казахстан и международной IT-компании Bitfury по «Cокращению «углеродного следа» путем сохранения существующих лесов и увеличения их площади» выработаны рекомендации, которые учитывают использование современного оборудования и технологий для более эффективной охраны лесов от пожаров.

С 2018 года 14 пилотным особо охраняемым природным территориям и 8 лесхозам были переданы 16 патрульных автомашин, 4 малых лесных пожарных комплексов, 3 квадроцикла, 22 дрона, 635 носимых раций и многие другое. Все эти мероприятия позволяют усилить меры по охране лесов от пожаров. Для того, чтобы защитить леса от вредителей ведется работа по выработке рекомендаций пересмотра нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление лесозащитных мероприятий на участках государственного лесного фонда, с учетом внедрения современных методов ведения лесопатологического мониторинга.

- Как состояние лесов влияет на благополучие человека?

- Согласно последним данным доклада о глобальных целях в области лесного хозяйства ООН за 2021 год, почти 1,6 миллиарда человек или 25% населения Земли зависит от лесов. Если говорить простым языком, леса обеспечивают нас продовольствием, чистым воздухом, жильем, лекарствами, энергией, а также благоприятно воздействуют на ментальное здоровье. Устойчивое использование лесных ресурсов благоприятно влияет на экономику и благополучие сельского населения, проживающего вблизи лесных массивов. Использование лесного биоразнообразия в экотуризме также положительно влияет на повышение уровня доходов местных жителей. Ежегодно 8 млрд посещений охраняемых природных территорий в мире приходятся на места, покрытые лесами. Оказывается, леса играют огромную роль в тех или иных изменениях климата

- Можете подробнее рассказать о взаимосвязи лесов и изменением климата?

- Леса - важное хранилище углерода на Земле. Их потеря является причиной выброса огромного количества парникового и углекислого газов в атмосферу, что провоцирует процессы изменения климата и повышения среднегодовой температуры. В 2021 году выбросы углекислого газа в мире увеличились на 4,9% в сравнении с 2020 годом и составили 36,7 млрд. тонн. Помимо поглощения парниковых газов, леса являются естественным защитным барьером от стихийных бедствий, помогают формировать более устойчивые ландшафты, регулируя водный режим, делая климат более мягким и влажным и улучшая состояние почв.

- В 2020 году Казахстан, ПРООН и компания Bitfury подписали нефинансовое трехстороннее соглашение по сокращению «углеродного следа». Какие результаты достигнуты на сегодняшний день?

- Согласно Парижскому соглашению, Казахстан намерен сократить выбросы парниковых газов на 15% до 2030 года. В 2020 году ПРООН, Правительство республики и международная IT-компания Bitfury приступили к реализации проекта по сокращению «углеродного следа» путем сохранения существующих лесов и увеличения их площади. В период с 2020 года по 2021 год эксперты выявили 67 тыс. га неучтенных лесов в горных районах Восточно-Казахстанской области и 47 тыс. га - в Павлодарской области, которые планируется включить в государственный лесной фонд. Эта мера поможет взять эти леса под охрану и снизить негативную нагрузку на окружающую среду, в том числе защитив их от пожаров и болезней.

Параллельно проектом разрабатываются углеродные проекты, которые направлены на поглощение СО2 путем формирования лесных массивов, возникших в результате прекращения сельскохозяйственной деятельности, а также лесных массивов, исключенных из государственного лесного фонда. В дополнении на территории города Павлодар мы планируем создать «зеленую зону». По оценкам международных экспертов эти мероприятия позволят сократить выбросы СО2 на 10 млн. тонн. В целом за период с 1990 по 2020 гг. неучтенные леса Восточно-Казахстанской области поглотили почти 6 млн. тонн СО2-эквивалента. В целом ПРООН поддерживает участие частных структур в решении экологических вопросов, ведь бизнес является неотъемлемой составляющей достижения целей устойчивого развития. В мире стремительно растет роль IT компаний и, в целом, частного сектора, в решении вопросов изменения климата и других экологических проблем. Мы наблюдаем, как многие предприятия все более заинтересованы в развитии окружающего пространства, в котором они работают.