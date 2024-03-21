Южнокорейский танкер с химикатами перевернулся у берегов Японии

Судно, шедшее под флагом Южной Кореи, перевозило сотни тонн акриловой кислоты. Танкер-химовоз перевернулся у берегов Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Береговая охрана получила сигнал бедствия в среду утром от южнокорейского судна Keoyoung Sun. Оно находилось у побережья юго-западного острова Муцуре. К моменту прибытия спасателей танкер уже лежал вверх дном.

Известно, что на борту было 11 человек - граждане Южной Кореи, Китая и Индонезии. Сообщается о гибели 8 из них. Один член экипажа смог спастись. Двое числятся пропавшими без вести.

Танкер перевозил 980 тонн акриловой кислоты. Она используется в клеях, красках и полиролях. Это химическое вещество может вызывать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки различных органов.

Утечки, как сообщается, пока не произошло. Но власти принимают превентивные меры.

Причина, по которой судно перевернулось, пока не ясна. Известно лишь, что в этом районе были неблагоприятные погодные условия.