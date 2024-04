Южнокорейский танкер с химикатами перевернулся у берегов Японии

Береговая охрана получила сигнал бедствия в среду утром от южнокорейского судна Keoyoung Sun. Оно находилось у побережья юго-западного острова Муцуре. К моменту прибытия спасателей танкер уже лежал вверх дном.

Известно, что на борту было 11 человек - граждане Южной Кореи, Китая и Индонезии. Сообщается о гибели 8 из них. Один член экипажа смог спастись. Двое числятся пропавшими без вести.

Танкер перевозил 980 тонн акриловой кислоты. Она используется в клеях, красках и полиролях. Это химическое вещество может вызывать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки различных органов.

Утечки, как сообщается, пока не произошло. Но власти принимают превентивные меры.

Причина, по которой судно перевернулось, пока не ясна. Известно лишь, что в этом районе были неблагоприятные погодные условия.

⚠️ Chemical Tanker Capsizes Off Japan’s Coast, at Least 8 Dead



One crew member survived, and the fate of two others is currently unknown after the South Korean chemical tanker Keoyoung Sun capsized off an island in southwest Japan Wednesday. pic.twitter.com/DtMFwTut0o