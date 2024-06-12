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    13:24, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Южнокорейская компания планирует построить в Астане завод биофармацевтики

    Южнокорейская компания планирует построить в Астане завод биофармацевтики
    Фото: freepik.com

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах южнокорейских компаний открыть свои производства в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Мы договорились укрепить всестороннее сотрудничество с президентом г-ном Юн Сок Ёлем. Мы уделяем особое внимание инфраструктуре, производству, финансам, энергетике, экологии, автомобильной и аэрокосмической промышленности, ИТ, цифровизации и другим отраслям. Сейчас компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию, работающую через парогазовую установку. Компания Samsung Electronics также намерена открыть в стране производство бытовой техники. Мы всячески поддерживаем такую инициативу. Также компания GL Rapha планирует построить в Астане завод биофармацевтики, — сообщил Глава государства, выступая с совместным заявлением в Акорде.

    В ходе переговоров главы двух стран также рассмотрели вопрос совместного исследования и добычи редкоземельных металлов.

    — Мы готовы создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих выйти на рынок Казахстана. Есть определенные способы для их реализации. Совместно с межправительственной комиссией, деловым советом и бизнес-сообществом создана рабочая группа. Надеемся, что эти структуры будут способствовать укреплению двусторонних экономических связей, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Казахстан Инвестиции Сотрудничество Касым-Жомарт Токаев Астана Корея Интеграция и партнерство
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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