Южнокорейская компания планирует построить в Астане завод биофармацевтики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах южнокорейских компаний открыть свои производства в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы договорились укрепить всестороннее сотрудничество с президентом г-ном Юн Сок Ёлем. Мы уделяем особое внимание инфраструктуре, производству, финансам, энергетике, экологии, автомобильной и аэрокосмической промышленности, ИТ, цифровизации и другим отраслям. Сейчас компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию, работающую через парогазовую установку. Компания Samsung Electronics также намерена открыть в стране производство бытовой техники. Мы всячески поддерживаем такую инициативу. Также компания GL Rapha планирует построить в Астане завод биофармацевтики, — сообщил Глава государства, выступая с совместным заявлением в Акорде.

В ходе переговоров главы двух стран также рассмотрели вопрос совместного исследования и добычи редкоземельных металлов.