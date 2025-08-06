Южная Корея вводит временный безвизовый режим для туристов из Китая

В Министерстве туризма Республики Корея сообщили, что решение о введении безвизового режима перед началом праздничного периода в Китае в начале октября направлено на стимулирование экономики на фоне восстановления потока иностранных туристов.

Заявление прозвучало после совещания по вопросам поддержки туристического сектора в преддверии международного форума АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября в городе Кёнджу.

На фоне новостей о безвизовом въезде акции южнокорейских универмагов, казино, гостиниц и производителей косметики пошли вверх на ожиданиях роста спроса со стороны китайских туристов. Бумаги Hyundai Department Store подскочили на 7,1%, Hotel Shilla — на 4,8%, оператора казино Paradise — на 2,9%, а производителя косметики Hankook Cosmetics — на 9,9%.

Напомним, предложение о безвизовом въезде впервые было анонсировано в марте, после того как Китай в ноябре 2024 года освободил от виз граждан Южной Кореи и туристов из ряда других стран.

Ранее мы писали, что Китай ввел безвизовый режим для граждан 75 стран.