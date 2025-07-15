Южная Корея выразила протест Японии по поводу островов Токто

- Правительство выражает решительный протест против повторного заявления Японии о её необоснованных территориальных претензиях на Токто, — говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Южной Кореи.

Он также призвал к «немедленному» отзыву претензий, предупредив, что правительство жестко отреагирует на любые провокации со стороны Японии в отношении Токто.

Министерство обороны Южной Кореи поддержало эту позицию, пообещав «решительный» ответ на любые попытки подорвать территориальные права страны.

Оба министерства вызвали представителей посольства Японии в Сеуле для подачи жалоб.

Правительство Японии опубликовало ежегодную белую книгу по обороне, где Токто упоминается под японским названием Такэсима и описывается как часть японской территории.

В документе говорится, что территориальные вопросы вокруг островов «до сих пор не решены», — это уже 21-й год подряд, когда в белой книге фиксируется претензия Японии на Токто.

Острова Токто давно являются причиной напряжённости между двумя странами: Япония продолжает заявлять о суверенитете в официальных документах, заявлениях и школьных учебниках. Южная Корея поддерживает на островах небольшое подразделение полиции.

Ранее сообщалось, что два острова в Японии отодвинулись друг от друга.