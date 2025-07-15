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    16:35, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Южная Корея выразила протест Японии по поводу островов Токто

    Во вторник правительство Южной Кореи выразило протест из-за того, что Япония вновь заявила о своих территориальных претензиях на острова Токто в белой книге по обороне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

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    Фото: Yonhap

    - Правительство выражает решительный протест против повторного заявления Японии о её необоснованных территориальных претензиях на Токто, — говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Южной Кореи.

    Он также призвал к «немедленному» отзыву претензий, предупредив, что правительство жестко отреагирует на любые провокации со стороны Японии в отношении Токто.

    Министерство обороны Южной Кореи поддержало эту позицию, пообещав «решительный» ответ на любые попытки подорвать территориальные права страны.

    Оба министерства вызвали представителей посольства Японии в Сеуле для подачи жалоб.

    Правительство Японии опубликовало ежегодную белую книгу по обороне, где Токто упоминается под японским названием Такэсима и описывается как часть японской территории.

    В документе говорится, что территориальные вопросы вокруг островов «до сих пор не решены», — это уже 21-й год подряд, когда в белой книге фиксируется претензия Японии на Токто.

    Острова Токто давно являются причиной напряжённости между двумя странами: Япония продолжает заявлять о суверенитете в официальных документах, заявлениях и школьных учебниках. Южная Корея поддерживает на островах небольшое подразделение полиции.

    Ранее сообщалось, что два острова в Японии отодвинулись друг от друга.

    Теги:
    Япония Южная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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