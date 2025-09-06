Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние военные учения

Об этом сообщил в пятницу Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Пятидневные учения пройдут в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу с 15 по 19 сентября.

— Три страны укрепят свои многодоменные оперативные возможности в таких областях, как море, воздух и киберпространство, а также повысят взаимодействие для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества, — говорится в заявлении JCS.

В JCS сообщили, что программа учений охватит широкий спектр направлений, включая противовоздушную оборону, борьбу с подводными лодками, борьбу с пиратством и кибертренировки.

После первых учений в июне прошлого года Северная Корея раскритиковала их как попытку укрепить военный блок под руководством США.

JCS подчеркнул, что предстоящие маневры являются частью регулярных учений.

— Эти учения — ежегодное мероприятие, направленное на реагирование на ядерные и ракетные угрозы КНДР, а также на защиту мира и стабильности в регионе при соблюдении международного права и правил, — говорится в сообщении.

Ранее лидер КНДР раскритиковал совместные военные учения Южной Кореи и США, заявив, что они подтверждают «враждебную» позицию в отношении Северной Кореи.