    18:09, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние военные учения

    Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония в этом месяце проведут трехсторонние военные учения Freedom Edge, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние военные учения
    Фото: Yonhap

    Об этом сообщил в пятницу Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

    Пятидневные учения пройдут в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу с 15 по 19 сентября.

    — Три страны укрепят свои многодоменные оперативные возможности в таких областях, как море, воздух и киберпространство, а также повысят взаимодействие для поддержания прочного и стабильного трехстороннего сотрудничества, — говорится в заявлении JCS.

    В JCS сообщили, что программа учений охватит широкий спектр направлений, включая противовоздушную оборону, борьбу с подводными лодками, борьбу с пиратством и кибертренировки.

    После первых учений в июне прошлого года Северная Корея раскритиковала их как попытку укрепить военный блок под руководством США.

    JCS подчеркнул, что предстоящие маневры являются частью регулярных учений.

    — Эти учения — ежегодное мероприятие, направленное на реагирование на ядерные и ракетные угрозы КНДР, а также на защиту мира и стабильности в регионе при соблюдении международного права и правил, — говорится в сообщении.

    Ранее лидер КНДР раскритиковал совместные военные учения Южной Кореи и США, заявив, что они подтверждают «враждебную» позицию в отношении Северной Кореи. 

