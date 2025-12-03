Южная Корея предлагает восстановить каналы связи с КНДР

Глава государства подчеркнувл, что объединение — это путь, по которому необходимо идти, независимо от того, займут ли это десятилетия или даже тысячелетия.

— Историческая задача, поставленная перед нами, — положить конец вражде и конфронтации между двумя Кореями и построить новые межкорейские отношения, основанные на мирном существовании, — заявил Ли, предложив Кореям начать с восстановления каналов диалога, которые были приостановлены семь лет назад.

Он подчеркнул необходимость «совместного роста», который принесет пользу как Сеулу, так и Пхеньяну, и призвал к постепенным усилиям по началу сотрудничества в областях, представляющих глобальный интерес, таких как проблемы климата и окружающей среды, стихийные бедствия, безопасность и общественное здравоохранение.

— Мы продолжим наши усилия по прекращению состояния войны на Корейском полуострове, достижению безъядерной зоны на Корейском полуострове и установлению прочного мира, — заявил Ли, пообещав выступить в роли «лидера» диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

Он добавил, что администрация примет активные меры для снижения военной напряженности вдоль военной демаркационной линии (ВДЛ) и предотвращения случайных столкновений в приграничных районах.

После прихода к власти в июне администрация Ли пообещала возобновить диалог и примирение с Северной Кореей, приостановив трансляцию через громкоговорители вдоль границы и призвав гражданские организации прекратить кампании по распространению антипхеньянских листовок.

Тем не менее, перспективы возобновления диалога с Северной Кореей остаются неопределенными, поскольку КНДР по-прежнему не реагирует на мирные предложения Южной Кореи. В прошлом месяце Сеул предложил провести военные переговоры для обсуждения вопроса о военно-морском рубеже, но пока ответа от Пхеньяна не последовало.

Ранее сообщалось, что Южная Корея начала демонтировать громкоговорители вдоль границы с Северной Кореей.