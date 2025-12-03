РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:23, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Южная Корея предлагает восстановить каналы связи с КНДР

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во вторник предложил восстановить каналы связи с Северной Кореей, заявив, что это послужит отправной точкой для «мирного сосуществования» между Сеулом и Пхеньяном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Южная Корея предлагает восстановить каналы связи с КНДР
    Фото: Yonhap

    Глава государства подчеркнувл, что объединение — это путь, по которому необходимо идти, независимо от того, займут ли это десятилетия или даже тысячелетия.

    — Историческая задача, поставленная перед нами, — положить конец вражде и конфронтации между двумя Кореями и построить новые межкорейские отношения, основанные на мирном существовании, — заявил Ли, предложив Кореям начать с восстановления каналов диалога, которые были приостановлены семь лет назад.

    Он подчеркнул необходимость «совместного роста», который принесет пользу как Сеулу, так и Пхеньяну, и призвал к постепенным усилиям по началу сотрудничества в областях, представляющих глобальный интерес, таких как проблемы климата и окружающей среды, стихийные бедствия, безопасность и общественное здравоохранение.

    — Мы продолжим наши усилия по прекращению состояния войны на Корейском полуострове, достижению безъядерной зоны на Корейском полуострове и установлению прочного мира, — заявил Ли, пообещав выступить в роли «лидера» диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

    Он добавил, что администрация примет активные меры для снижения военной напряженности вдоль военной демаркационной линии (ВДЛ) и предотвращения случайных столкновений в приграничных районах.

    После прихода к власти в июне администрация Ли пообещала возобновить диалог и примирение с Северной Кореей, приостановив трансляцию через громкоговорители вдоль границы и призвав гражданские организации прекратить кампании по распространению антипхеньянских листовок.

    Тем не менее, перспективы возобновления диалога с Северной Кореей остаются неопределенными, поскольку КНДР по-прежнему не реагирует на мирные предложения Южной Кореи. В прошлом месяце Сеул предложил провести военные переговоры для обсуждения вопроса о военно-морском рубеже, но пока ответа от Пхеньяна не последовало.

    Ранее сообщалось, что Южная Корея начала демонтировать громкоговорители вдоль границы с Северной Кореей. 

    Теги:
    Южная Корея Северная Корея Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают