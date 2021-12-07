Южная Корея поделится с Казахстаном опытом строительства «умных» ферм
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южная Корея готова поделиться с нашей страной опытом в строительстве «умных» ферм. Об этом заявили эксперты на третьем заседании Ассоциации дружбы «Корея - Центральная Азия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Онлайн-форум был посвящен развитию сельского хозяйства. На нем выступили представители Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
По словам профессора Ли Ен Бома, в корейских провинциях не хватает рабочей силы, тогда как наша республика располагает человеческими ресурсами и большой территорией. Именно поэтому у обеих стран большие возможности в агропромышленном сотрудничестве.
Ли Ен Бом, профессор городского университета Сеула:
«В сельском хозяйстве Кореи 45% – это люди старше 60 лет. В Европе такая же ситуация. Молодежь неохотно идет в сельское хозяйство. В Центральной Азии много молодых людей. Их можно привлечь к работе в «умных» фермах. Они бы познакомились с новыми технологиями и большими данными. И это помогло бы развивать «умные» фермы в Центральной Азии. В вашем регионе тоже население постареет. Но до этого момента есть много времени».
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