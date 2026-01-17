Южная Корея побила рекорд экспорта альбомов K-pop

Цифры показывают растущий интерес к корейской поп-музыке за рубежом на фоне падения продаж на внутреннем рынке.

Согласно таможенной статистике, экспорт K-pop-альбомов из Южной Кореи достиг рекордных $301,7 млн — на 3,4% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим импортёром осталась Япония с показателем $80,6 млн. Далее следуют Китай ($69,7 млн) и США ($64 млн).

Примечательно, что экспорт в Японию снизился на 10,2% за год, тогда как поставки в Китай выросли на 16,6%. Это позволило Пекину впервые с 2022 года обойти США и занять второе место среди крупнейших рынков.

Помимо лидирующей тройки, в десятку крупнейших импортёров вошли Тайвань, Германия, Гонконг, Нидерланды, Канада, Франция и Польша.

Однако данные корейского музыкального чарта Circle Chart рисуют более сложную картину: общие продажи K-pop-альбомов в мире падают второй год подряд. В 2025 году было продано около 93,5 млн копий против примерно 120 млн в 2023-м.

Эксперты связывают спад главным образом со снижением спроса внутри самой Южной Кореи, в то время как зарубежная аудитория продолжает проявлять интерес.

— K-pop сохранил мировую популярность, в том числе благодаря релизам вроде саундтрека к K-pop Demon Hunters, но корейский рынок испытывает давление из-за экологических претензий к пластиковым дискам и сокращения фан-маркетинга, — пояснил генеральный секретарь Ассоциации музыкального контента Кореи Чхве Кван Хо.

Он отметил, что из-за ограниченного внутреннего рынка разница между артистами, добившимися успеха в США или Японии, и теми, кто не смог выйти на эти рынки, становится всё более заметной.