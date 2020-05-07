Южная Корея оказала очередную гуманитарную помощь Казахстану для борьбы с коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Южная Корея в очередной раз оказала гуманитарную помощь Казахстану в виде средств индивидуальной защиты и тестов для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня 40 коробок с костюмами передали алматинскому филиалу «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга».

Руководитель представительства МИД РК в Алматы Ерлан Искаков заявил, что рейс из Сеула был организован корейскими компаниями до Алматы.

«Министерство иностранных дел через наше посольство в Корее организовало гуманитарную помощь консорциума корейских компании Казахстану. Данный консорциум состоит из трех компании - SK Engineering & Construction, АО Рахат/LOTTE, JSC Shinhan Bank Kazakhstan. Это уже не первая партия из Южной Корей. Первая помощь была от Medical Partners Korea Qazaqstan в виде ПЦР-тестов для медучреждения города», - сказал Ерлан Искаков.

Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин поблагодарил гостей за оказанную помощь.

«Мы совместно с корейскими партнерами открыли в городе лабораторию с самым лучшим ПЦР оборудованием. Вклад этой лаборатории в целом для диагностики COVID-19 в городе очень значительный. Также хочу поблагодарить наших корейских партнеров за оказанную безвозмездную помощь по обеспечению медработников средствами индивидуальной зашиты. Мы сейчас предали городскому центру СПИД тесты для индикации COVID-19», - отметил Бекшин.

Он добавил, что в городе достаточно ПЦР-тестов.

В свою очередь руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев выразил уверенность, что в период пандемии, каждая поддержка и помощь со стороны отзывчивых людей, благотворительных компании и бизнесменов очень важна и только такими усилиями можно победить этот вирус.

«Сегодня по Казахстану и по Алматы принимаются все меры: комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий, которые постепенно стабилизирует ситуацию по коронавирусу. Дальнейшие действия под руководством оперативного штаба, думаю, приведет к постепенной стабилизации снижения заболеваемости от инфекции», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Отметим, что на сегодня гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Казахстану уже оказали Китай, Польша, Турция, а в дальнейшем ожидаются рейсы с грузами из ОАЭ, Индии, Турции, Пакистан.

Ранее сообщалось, Южная Корея оказала гуманитарную помощь Казахстану.