Южная Корея на высоком уровне встретила Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Южная Корея подготовилась к государственному визиту Президента Казахстана на высоком уровне и гостеприимно встретила Касым-Жомарта Токаева. Видео об этом на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.

Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. Программа государственного визита весьма насыщенна.

Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме.

После чего Президент РК принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До.

В ходе государственного визита в Голубом доме, резиденции южнокорейского лидера, состоялись переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Мун Чжэ Ином с участием официальных делегаций. После чего Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин провели брифинг для представителей СМИ.

Также в рамках государственного визита в Республику Корея Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину, расположенному в Сеуле. Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших минутой молчания, а также оставил запись в Книге почетных гостей.



