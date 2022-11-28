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Южная Корея готова предоставить Казахстану технологию топливного цикла для эксплуатации АЭС

28 Ноября 2022, 11:56
Южная Корея готова предоставить Казахстану технологию топливного цикла для эксплуатации АЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин заявил о возможности использования урана для работы будущей АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть опыт производства урановых порошков и таблеток на Ульбинском металлургическом заводе, на востоке страны. Кроме того, с прошлого года мы начали производство тепловыделяющих установок, которые являются последним видом ядерного топлива, загружаемого в ядерный реактор, и поставляем эти тепловыделяющие установки на атомные электростанции в Китае. Очевидно, что в случае выбора китайской компании CNNC можно будет рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию собственного ядерного топлива», - сообщил Тимур Жантикин в ответ на запрос редакции.

По его словам, при выборе поставщика ядерно-энергетических технологий с учетом постфукусимских требований, указанных в шорт-листе, будет рассмотрен ряд ключевых показателей, таких как безопасность станции, опыт эксплуатации и строительства новых станций, возможность подготовки кадров, степень локализации, нормативная база и подготовка документации.

«Уже получены реакторные технологии, представленные на рынке, имеющие действующие прототипы рассматриваемых реакторов или соответствующие международному определению «проверенные технологии». Также при выборе какого-либо вендора рассматриваются требования по вопросам обеспечения и обслуживания АЭС казахстанским топливом. К примеру, корейская компания KHNP сообщает, что готова предложить технологии по ядерному топливному циклу в сборнике документов на предлагаемые реакторы», - говорится в ответе генерального директора ТОО «Казахстанские атомные электростанции».


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