    14:15, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Южная Корея достигла рекордного турпотока на фоне популярности группы BTS

    Южная Корея приняла рекордное количество иностранных туристов в первом квартале этого года, чему способствовал массовый приток поклонников, посетивших знаковое выступление мегазвезды K-pop группы BTS в центре Сеула в марте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Фото: itij.com

    Согласно предварительным данным Министерства культуры, спорта и туризма, с января по март страну посетили 4,76 млн иностранных туристов, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и является самым высоким показателем за первый квартал за всю историю наблюдений.

    Наибольшее число иностранных гостей пришлось на Китай: страну посетили около 1,45 млн человек, прирост составил 29%.

    Согласно опросу, расходы туристов, оплаченные иностранными картами, составили 3,21 трлн вон (2,18 млрд долларов США).

    Удовлетворенность путешествиями выросла до 90,8 балла, увеличившись на 1,1 балла по сравнению с 89,7 баллами годом ранее.

    — Всемирная популярность корейской культуры помогла стране укрепить свой статус ведущего туристического направления, — заявил Кан Чон Вон, генеральный директор управления по туристической политике Министерства культуры, спорта и туризма. 

    Он добавил, что власти отслеживают риски, связанные с ростом цен на авиабилеты и геополитической напряженностью, которые могут повлиять на спрос на выездной туризм.

    Напомним, 21 марта группа BTS провела бесплатный концерт на площади Кванхвамун в Сеуле, чтобы отметить свое возвращение после почти четырехлетнего перерыва, вызванного обязательной военной службой участников. 

    Жулдыз Атагельдиева
