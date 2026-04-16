Южная Корея достигла рекордного турпотока на фоне популярности группы BTS

Согласно предварительным данным Министерства культуры, спорта и туризма, с января по март страну посетили 4,76 млн иностранных туристов, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и является самым высоким показателем за первый квартал за всю историю наблюдений.

Наибольшее число иностранных гостей пришлось на Китай: страну посетили около 1,45 млн человек, прирост составил 29%.

Согласно опросу, расходы туристов, оплаченные иностранными картами, составили 3,21 трлн вон (2,18 млрд долларов США).

Удовлетворенность путешествиями выросла до 90,8 балла, увеличившись на 1,1 балла по сравнению с 89,7 баллами годом ранее.

— Всемирная популярность корейской культуры помогла стране укрепить свой статус ведущего туристического направления, — заявил Кан Чон Вон, генеральный директор управления по туристической политике Министерства культуры, спорта и туризма.

Он добавил, что власти отслеживают риски, связанные с ростом цен на авиабилеты и геополитической напряженностью, которые могут повлиять на спрос на выездной туризм.

Напомним, 21 марта группа BTS провела бесплатный концерт на площади Кванхвамун в Сеуле, чтобы отметить свое возвращение после почти четырехлетнего перерыва, вызванного обязательной военной службой участников.