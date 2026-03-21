Возвращение BTS: концерт в Сеуле соберет до 260 тысяч зрителей

Как отмечается, в субботу, 21 марта, коллектив выступит на площади Кванхвамун, где ожидается до 260 тысяч посетителей. Зона проведения мероприятия растянется более чем на километр — от площади до ворот Соннье.

Ожидаемая аудитория может стать одной из крупнейших в этом районе со времен Чемпионата мира по футболу 2002 года, когда на улицы города вышли до 250 тысяч болельщиков.

Концерт под названием «BTS The Comeback Live: Arirang» приурочен к выходу нового студийного альбома «Arirang» — первого релиза группы почти за четыре года. Выступление пройдет в формате живого шоу и будет транслироваться по всему миру через платформу Netflix.

В компании рассчитывают, что трансляция станет самым масштабным онлайн-просмотром. По словам вице-президента Netflix по неигровому контенту Брэндона Ригга, проект призван объединить поклонников по всему миру и создать эффект глобального присутствия.

Это первая музыкальная онлайн-трансляция Netflix и первый прямой эфир сервиса из Южной Кореи. Проект реализуется в партнерстве с компанией Hybe, представляющей лейбл BigHit Music.

— Для достижения этой цели Netflix сосредоточился на обеспечении надежного и стабильного потокового вещания, а также на создании уникальных моментов, которые объединяют людей, — сказал Ригг.

Он также отметил, что мероприятие станет самым грандиозным музыкальным проектом в истории Netflix и задаст новый стандарт для подобных шоу в будущем.

Ранее сообщалось, что BTS начнет мировой тур с прямой трансляции в кинотеатрах 75 стран. Тур Arirang станет самым масштабным в истории K-pop: запланированы 82 концерта в 34 городах по всему миру. BTS станут первой корейской группой, которая даст сольные выступления на таких крупных стадионах, как Raymond James Stadium в Тампе, Stanford Stadium в Калифорнии, AT&T Stadium в Арлингтоне и Allianz Arena в Мюнхене.

В Лондоне коллектив выступит на стадионе Tottenham Hotspur перед 120 тысячами зрителей в течение двух дней 6 и 7 июля.