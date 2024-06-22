Южная Европа готовится к африканской жаре

Потоки горячего воздуха, подгоняемые ветрами из Северной Африки, накрывают Южную Европу. Температура там стремительно повышается, особенно в Италии и на Балканах, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

В восьми итальянских городах действует предупреждение о надвигающейся жаре.

Метеорологи говорят, что этот год рискует стать самым жарким за всю историю наблюдений, а предыдущий рекорд в 48,8 градуса, зафиксированный в 2021 году на Сицилии, - может быть побит.

Аномальная погода сказывается на людях по-разному, в зависимости от их возраста, физической формы и состояния здоровья.

Команда учёных в Лондоне вместе с профессором Льюисом Хэлси пытаются установить, что происходит с организмом человека, когда он страдает от теплового истощения.

- Если температура поднимается выше 40 градусов, мы оказываемся в зоне риска. Одни люди будут в порядке, а другие - нет. Но именно здесь начинаются проблемы. Те или иные органы могут начать отказывать или работать со сбоями. Причиной этого может быть так называемая денатурация белков. То есть белки меняют свою форму, что ведёт к распаду некоторых из них. Таковы первые признаки перегрева организма, - поясняет Льюис Хэлси, профессор физиологии, Рохамптонский университет.

Когда в воздухе и так слишком много воды из-за высокой влажности, пот человека не испаряется, а стекает по телу, и процесс терморегуляции организама (его охлаждения) нарушается.

- При высокой влажности количество водяного пара в воздухе достаточно велико. А основной способ, с помощью которого наше тело теряет тепло или перестаёт повышать температуру в жаркой среде, - это потоотделение. У людей оно невероятно хорошо работает, лучше, чем у многих млекопитающих, - говорит Льюис Хэлси.

На прошлой неделе из-за 40-градусного пекла власти Греции были вынуждены закрыть для посещений Акрополь. В Турции температура на побережье была на 12 градусов выше сезонной нормы. А жителей Северной Македонии призвали не покидать дома из-за сильной жары.