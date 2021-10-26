НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, член правления Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», профессиональный Медиатр РК Юсуп Келигов прокомментировал прошедшее Совета Ассамблеи народа Казахстана, отметив, дальнейшие задачи АНК в рамках выступления Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 21 октября в Нур-Султане в режиме состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под руководством Президента – Председателя АНК Касым-Жомарта Токаева.

«Глава государства подчеркнул роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в создании Ассамблеи народа Казахстана. Образование уникального института народной дипломатии стало одним из важных достижений независимости, 30-летие которой мы отмечаем в этом году. Все наши успехи в экономике, в социальной и культурной сферах стали возможными, благодаря политике, направленной на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия. Касым-Жомарт Токаев сказал, что в обществе встречается упрощенный подход в понимании роли Ассамблеи, ассоциирующейся с яркими мероприятиями и продвижением интересов различных этнических групп. На самом деле, по мнению Главы государства, «Ассамблея стала действенным инструментом укрепления единства нации и смогла объединить всех граждан вокруг идеи общей государственности», - рассказал Юсуп Келигов.

«Сегодня деятельность Ассамблеи народа Казахстана проявляется в новых формах гражданской активности - в благотворительности, социальном предпринимательстве, меценатстве, медиации. Эти направления деятельности мы развиваем целенаправленно, вкладывая энергию души, помогая людям понять и почувствовать силу дружбы, взаимной поддержки и созидания», - отмечает он.

Как подчеркнул член Ассоциации чеченцев и ингушей «Вайнах», сформированная казахстанская модель общественного согласия и межэтнического единства признана мировым сообществом. Все успехи, как считает спикер, являются результатом взвешенной политики в области межнациональных отношений.

«В своем выступлении Глава государства обозначил восемь приоритетов. Особое внимание он обратил на региональное развитие, которое должно способствовать социально-экономической интеграции этносов в казахстанское общество. Он предостерег от создания анклавов, где в силу изолированности этнических групп возникают культурные и языковые барьеры, которые могут привести к межэтническим конфликтам. К сожалению, проблемы в этнической сфере используют в деструктивных целях всякого рода провокаторы. Им, безусловно, необходимо давать отпор», - продолжил Юсуп Келигов.

Также он отметил, что особое внимание Касым-Жомарт Кемелевич обратил на профилактику социальных, криминальных и бытовых конфликтов. В их предупреждении и разрешении ключевую роль должна играть этномедиация.

«Необходимо заметить, что в этом направлении у Ассамблеи уже накоплен большой опыт. Созданные во всех регионах страны советы медиации вносят свой вклад в снижение социальной напряженности, консультируют граждан, помогают людям преодолеть критический настрой, найти точки соприкосновения и привести стороны к обоюдовыгодному решению. Медиаторы разъясняют важность мирного решения проблемы, дающего им возможность сохранить отношения, не зацикливаться на споре, а двигаться и развиваться дальше. Президент призвал «давать отпор, противостоять правовыми средствами и информационными инструментами разного рода провокациям против нашего общества и государства», - считает Ю. Келигов.

В качестве приоритета Глава государства обозначил дальнейшее развитие института Ассамблеи народа Казахстана. Он также предложил выработать новые подходы в работе с молодежью. По мнению Президента, она может принести огромную пользу в реализации экологического проекта по высадке 2 млрд деревьев в лесном фонде и еще 15 млн – в населенных пунктах страны. С учетом актуальности вопроса молодежной политики Глава государства предложил вынести его на очередную сессию Ассамблеи.

«Дома дружбы должны стать ресурсными центрами и проектными офисами для народных инициатив АНК, не превращаться в залы совещаний и торжественных собраний», – отметил Президент. То есть они должны охватывать широкие слои населения, вовлекать их созидательную деятельность. Он акцентировал внимание на информационной работе, заявив, что крайне важно понимание того, что наше единство зиждется на прочном фундаменте общих ценностей и осознании гражданской общности казахстанцев», - добавил спикер.

В качестве важных направлений деятельности Ассамблеи Президент обозначил дальнейшую поддержку межкультурного диалога, развития общегражданского патриотизма и научно-обоснованного подхода к темам интеграции, общенационального единства и гармонизации межэтнических отношений.

«Цельное, взвешенное выступление Главы государства дает нам ориентиры развития, которые будут способствовать гармонизации межэтнических отношений, укреплять мир и согласие в обществе. Выполнение задач, поставленных Председателем АНК Касым-Жомартом Токаевым, потребует от нас новых подходов и идей. И мы приложим все усилия для их качественной реализации», - заключил Юсуп Келигов.



