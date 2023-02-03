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Юрий Ильин встретился с жителями 4 подтопленных сел в Туркестанской области

3 Февраля 2023, 13:12
Юрий Ильин встретился с жителями 4 подтопленных сел в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным происшествим Юрий Ильин ознакомился с ходом ликвидации последствий подтоплений в четырех населенных пунктах Сауранского района, встретился с местными жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

Акимату поручено организовать комиссионные обходы по оценке нанесенного ущерба.

По информации оперативного штаба, в Ордабасинском районе вода в населенном пункте откачана.

В ближайшее время состоится посещение городов Арысь и Кентау, Байдибекского и Созакского районов.

На данный момент уложено 14500 единиц мешкотары с инертными материалами.

Фото: t.me/qr_tjm


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