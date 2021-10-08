Юрий Ильин о причинах взрывов в Жамбылской области, трудностях в работе спасателей, изменениях в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О трагедии, произошедшей в Жамбылской области и о том, как сегодня выясняются причины взрыва, с какими трудностями больше всего сталкиваются спасатели в своей работе, что успело сделать МЧС за один год с момента воссоздания - об этих и других актуальных вопросах, волнующих население в отрасли, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в интервью МИА «Казинформ».

- Юрий Викторович, хотелось бы задать вопрос касательно трагедии в Жамбылской области, где произошел взрыв на военном складе. Из-за чего, по какой причине случился взрыв? Полностью ли ликвидированы последствия взрывов?

- Прежде всего, мне бы хотелось еще раз выразить слова соболезнования родным и близким погибших в данной чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день найдены и опознаны 17 человек, которые погибли в результате трагедии. 10 человек являлись сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Их тела опознаны родными и близкими, и преданы земле. Поиски одного человека, который являлся сотрудником Министерства обороны, до сих пор продолжаются.

Глава государства своим указом наградил высшими наградами наших сотрудников. Один сотрудник получил звание «Халық Қаhарманы» посмертно, офицерский состав был награжден орденом «Айбын» первой степени, сержантский рядовой состав - орденом «Айбын» третьей степени. Наша задача сейчас - поддержать семей, родных и близких, прежде всего. Решается вопрос реабилитации пострадавших в результате взрыва. Всего у нас около 50 таких человек. Из них двое в тяжелом состоянии, которые нуждаются в продолжительном лечении, сложных операциях. Есть ряд сотрудников, которые имеют легкие ранения, контузии. Все пострадавшие находятся на контроле.

Я подписал приказ министра по чрезвычайным ситуациям о награждении ведомственными наградами всех сотрудников, которые пострадали в данной чрезвычайной ситуации. Возможно, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос по награждению государственными наградами ребят, которые непосредственно участвовали в ликвидации ЧС и пострадали.

Многих, наверное, интересует вопрос социальной поддержки. В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день члены семей погибших в результате ЧС сотрудников при исполнении ими своих профессиональных обязанностей получают 60-месячное денежное довольствие. Это денежное довольствие за пять лет: его должностной оклад, воинское звание, выслуга лет. Со стороны Правительства была оказана помощь в предоставлении 10 млн тенге на каждую семью. Со стороны местных исполнительных органов - по 5 миллионов тенге. Общим собранием нашего министерства мы решили, в том числе обратились в ряд государственных органов, и кто пожелал - перечислили однодневную заработную плату.

Из тех денег, которые мы аккумулировали - это более 100 млн, решением собрания коллектива департамента по ЧС, совета ветеранов было принято решение за счет этих средств предоставить 5 млн тенге членам семей погибших, а также в зависимости степени ранения двум человекам по 5 млн тенге на продолжение лечения, операции и остальным категориям в зависимости от сложности получения травмы - от 300 до 900 тысяч тенге. Денежные средства, которые есть, позволят провести санаторно-курортное реабилитационное лечение. Мы это тоже готовы оплатить.

Работу, которую мы проводим с акиматом - возведение в честь погибших сотрудников памятника, что поддержано акимом. Думаю, что этот памятник будет посвящен не только сотрудникам по ЧС, но и сотрудникам Министерства обороны, которые также вместе выполняли профессиональный долг.

Что касается расследования взрыва - сейчас следственные органы работают. Поэтому, говорить преждевременно о причинах возгорания или причинах самого взрыва пока рано. Часть категорий должностных лиц и наших сотрудников задействована в проведении следственных мероприятий. Могу только сказать одно: все выполняли свой профессиональный долг до конца, до последней минуты.

В общей сложности на место пожара прибыло и работало более 30 единиц техники, более 140 человек личного состава.

По данным записи, которую я сам смотрел, есть моменты от возгорания до взрыва. Очень сильно и активно развивался процесс горения. Высота пламени достигала более 25-30 метров. Соответственно наблюдалась высокая температура. Руководством тушения пожара было принято решение об отводе наших сил на безопасное расстояние и обеспечение безопасности ближайших складов, которые могли в результате термического нагрева также могли привести к детонации.

По истечению обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, в 19:57 сдетонировал склад №14, где находился тротил, что привело к таким трагическим последствиям, которые мы на сегодняшний день имеем. Поэтому, думаю, что следственные органы разберутся. Соответственно, дадут оценку правовым действиям как наших сотрудников, так и сотрудников, отвечающих за безопасность на территории войсковой части.

- А в целом, сколько может занять процедура выяснения причин?

- На следствие мы не имеем права влиять и говорить конкретные сроки. Есть следственные процедурные действия, которые определяют и военная прокуратура, и Генеральная прокуратура. Соответственно, это права следователей проводить допросы и другие следственные мероприятия.

- Население Байзакского района до сих пор взволновано - ничего не угрожает сейчас в местности?

- Работы по обеспечению безопасности самого склада проводятся подразделением Министерства обороны. Продолжаются поисково-спасательные работы одного человека, который погиб, вероятно, во время взрыва, и сейчас до сих пор ищут его останки. Он был сотрудником Министерства обороны.

Продолжается разминирование территории. Что касается территории вокруг населенного пункта, то в результате взрыва разлет боеприпасов, как это происходило в Арыси, не произошел. Единственное, фрагменты были частично обнаружены и обезврежены саперами Минобороны. Поэтому, на данное время ведется активная фаза работ по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, которые пострадали в результате взрыва.

- Теперь вопрос касательно общего видения по ЧС. Часто ли в стране происходят чрезвычайные ситуации из-за халатности человека?

- Если говорить в целом о чрезвычайной ситуации, то в год у нас происходят в пределах от 18 тысяч до 20 тысяч различного характера ЧС. Львиная доля чрезвычайных ситуаций - пожары: природные, степные, лесные пожары также большой объем составляет факт пожара в жилом секторе. С начала года более 7,5 тысяч возгораний произошло. Из них более 4,7 тысяч пожаров произошло в частном секторе. Отопительный период наступил, и мы работаем сейчас в усиленном режиме. Прежде всего, это связано с профилактикой, недопущением возгорания или отравления угарным газом.

Мы начинаем подготовительную работу к отопительному сезону заблаговременно еще в летний период. С органами социальной защиты при акиматах определили более 107 тысяч домовладений социально уязвимых слоев населения. Прежде всего, это инвалиды, люди, которые нуждаются в помощи, в том числе ведущие антисоциальной образ жизни, многодетные семьи, пенсионеры. По ним мы активно проводим разъяснительную работу. Так как работа проводится по частной собственности, соответственно, человек имеет право запустить или не запустить на свою территорию.

На сегодняшний день был осуществлен стопроцентный обход всех домов. Мы констатируем тот факт, что более 2 тысяч граждан не пустили нас в свои домовладения. Естественно, мы не имеем права применять какие-то меры. Мы не приходим наказывать, штрафовать, а разъясняем людям те риски, которые они могут подвергнуть себя, свои жизни в случае неправильной эксплуатации печного оборудования, электрооборудования. Очень радует, что многие откликаются на помощь наших сотрудников. Наши сотрудники указывают на недостатки, которые выявляются в ходе проверки. 56 тысяч различных нарушений было выявлено, из них более 26 тысяч устранены на месте. Это говорит о том, что есть понимание среди населения о том, что безопасность - дело рук самих людей.

Мы на протяжении 2-3 лет охватили более 120 тысяч домов, в которых установили датчики сигнализации, а именно - газовые, пожарные, дымовые. Результат сработки датчиков позволил за прошлые годы спасти 140 тысяч жизней. Наши граждане не пострадали.

В то же время мы наблюдаем такие моменты: приходим условно через месяц, через год, когда тот же датчик, установленный за счет средств акимата или спонсора, демонтирован, или просто «валяется», а хуже того, его продали или потеряли. Это, наверное, говорит о низкой культуре нашего общества…

Мы внесли изменения в законодательство. На сегодняшний день правила приняты Комитетом по делам строительства. Теперь застройщик, сдавая любое помещение, начиная с частного жилого дома, обязан устанавливать датчики пожаротушения, которые срабатывают при возникновении угрозы пожара или задымления. Мы проводили анализ международной практики по США, европейским странам, который показал, что проведение мероприятий по обязательной установке датчиков снижает и возникновение пожаров, и гибели людей при пожарах. Мы должны прийти к тому, что культура, правила поведения наших граждан тоже должна меняться. В чем заключается культура? Не нужно оставлять приборы отопления на ночь включенными или растапливать печку, что может привести к отравлению или гибели людей. Не нужно оставлять детей одних, к сожалению, есть такие случаи. Прежде всего - это ответственность самих родителей за обеспечение безопасности. В этой части работа ведется активно.

Мне бы хотелось обратиться к нашим гражданам: соблюдение мер правил пожарной безопасности, прежде всего - дело рук самих людей.

- Также, к сожалению, бывают случаи выпадения детей из окон, особенно в летний период…

- С учетом похолодания сейчас меньше стали открывать окна - сразу видим спад подобной чрезвычайной ситуации. Первая причина опять-же в нас - родителях, которые оставляют детей одних, в том числе оставляют возможность ребенку забраться на подоконник, есть где-то стул, кровать. Мы внесли изменения в действующие нормативные документы. Так, застройщик при сдаче квартиры обязан иметь специальное устройство, запирающее окно и не позволяющее ребенку выпасть. Такими методами мы застройщиков заставляем вводить это новшество.

- Юрий Викторович, а какова ситуация по утонувшим людям, сколько людей погибло при купании? К сожалению, особенно во время сезона случаются гибели людей на водоемах практически во всех регионах…

- Статистика неутешительная. Мы ведем учет в годовом режиме - с 1 января по 31 декабря. Большое количество утонувших, конечно, в летнем периоде. К сожалению, среди них большое количество детей - в текущем году утонули более 100 человек. Также в весеннем-осеннем периоде больше всего среди утонувших - это рыболовы, охотники. Зимой выходят на неокрепший лед. Рыбаки, охотники могут злоупотреблять элементарным правилам поведения. Выходя на открытый водоем, должны быть средства защиты, хотя бы спасательный жилет. Они полностью игнорируют правила, еще употребление спиртных напитков приводит к смелости… Соответственно, потом имеются летальные исходы, а людей, которые утонули, ищем иногда несколько дней.

Самая основная задача, которую мы ставим перед собой - это привить навыки подрастающему поколению правилам поведения на воде. Задачу мы отрабатываем с Министерством образования. К сожалению, это не везде возможно, потому что где-то нет бассейна, водоемов. Начиная в зимний период, где есть закрытое помещение, наши сотрудники оказывают посильную помощь в обучении правил на воде и спасательным работам. Проводим активно с акиматами, особенно в летний период, подготовительную работу по активному обучению детей навыкам поведения на воде. Если посмотреть на опыт других стран, начиная с детского сада, даже при надувных бассейнах нужно учить детей опасаться воды и правильно уметь вести на ней.

- Перечислите, пожалуйста, главные препятствия, возникающие в работе специалистов по ЧС. (Например, несвоевременное оповещение о ЧС, сокрытие фактов).

- В целом, трудности возникают не в плане профессиональной подготовки спасателей, а в отношении людей к тому, что они пренебрегают элементарными правилами безопасности, вопросами самосохранения. Это приводит к трагическим ситуациям.

К примеру, если брать по временным показателям, то мы стараемся согласно информации РГП «Казгидромет» в зимний период оповещать об ухудшении погодных условий, перекрываем дороги совместно с МВД, обеспечиваем ограничение транспорта. Тем не менее, мы наблюдаем такие картины, когда люди, получив сообщение о ЧС и возможных рисках, штормовом предупреждении, выезжают, попадают в снежный плен. А потом наши сотрудники должны проводить оперативные работы по спасению, эвакуации и транспорта, и самих жителей. Никогда не нужно также забывать, что спасатели - тоже люди: у них есть семья и они рискуют своей жизнью ради спасения тех людей, которые игнорируют правила. Мы предупреждаем те риски, которые могут происходить. В летний период активно начинаем бороться с возгоранием, пожарами в степных или лесных зонах. Если человек вышел на природу, нужно обеспечить безопасность, к примеру, костер после себя нужно потушить, ты не должен в лесу разводить огонь.

Опять же игнорирование, из-за того, что человек не хочет понять, приводит к крупномасштабной трагедии, в том числе гибели людей. Поэтому, основная, самая большая проблема спасателей - прежде всего низкая культура поведения наших граждан, которые сами создают большинство чрезвычайных ситуаций.

- А какова ситуация по степным и лесным пожарам в Казахстане?

- Крупные степные пожары происходили. На днях мы завершаем работы по возгоранию на территории Карагандинской области. В Улытауском районе выгорали большие площади в этом году, к сожалению, были факты гибели человека, погиб скот. Погодные условия сейчас позволят нам практически завершить пожароопасный период в степной зоне. На территории южного региона, в Алматинской области, происходят два крупных пожара. Подняты дополнительные силы войсковых частей гражданской обороны в поселке Узынагаш. Задействованы два вертолета, активно работают с Комитетом лесного хозяйства на тушение пожаров именно в горной местности. Мы наблюдаем периодичность. Год был засушливым, произошел рост количества степных и лесных пожаров. На востоке Казахстана пока обстановка стабильная. На сегодняшний день угроз нет.

- Какая поддержка оказывается семьям и близким погибших при исполнении служебных обязанностей?

- В соответствии с законодательством родные и близкие погибшего при исполнении служебных обязанностей получают 60-месячное денежное довольствие независимо, при каких обстоятельствах (он погиб). К сожалению, имеются факты. В этом году трагедия, которая унесла 10 человек. За историю министерства более 100 человек погибли при различных ЧС - при пожарах и спасательных работах. Мы стараемся семьи наших сотрудников не оставлять. Мы благодарны нашим ветеранам, ветеранским организациям, которые поддерживают контакты с родственниками погибших. Есть даже поколения тех людей, которые отдали жизнь во имя спасения других, а их дети продолжают службу в нашей системе, и эта династия должна быть примером для всех наших сотрудников. В целях увековечения памяти наших ребят, которые отдали жизнь, в Нур-Султане в этом году при поддержке акимата был открыт сквер спасателей. До конца года мы возведем памятник и на территории города Тараза.

- Ровно год прошло с тех пор, как было воссоздано МЧС. Какие изменения претерпело ведомство за этот срок?

- Задача, которую за год решили - прежде всего, это восстановление структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы приняли в свои ряды подразделения гражданской обороны, войсковых частей от Национальной гвардии, Комитет промышленной безопасности, Комитет по государственным материальным резервам. Мы провели реорганизационные вопросы по центральному аппарату. В соответствии с действующим постановлением Правительства на днях приняли дополнительное подразделение как институт сейсмологии.

Наша структура увеличивается и благодаря поддержке Главы государства, мы можем говорить, что за год у нас улучшилось материально-техническое оснащение, получили новые вертолеты. Приобретается новая техника, которая нам позволят оперативно решать задачи в области предупреждения чрезвычайной ситуации. Впереди много задач. Нам необходимо строить дополнительные пожарные части и спасательные посты, также поэтапно увеличивать численность нашего министерства.

- Будет ли ведомство пересматривать вопрос обеспечения безопасности пожарных и спасателей?

- Естественно. Это и социальный вопрос, также вопрос приобретения новой техники, позволяющей работать безопасно. В том числе роботизированная техника, которая может работать в условиях угрозы взрыва, химического, радиационного заражения. В мире активно развивается информационно-технологический прогресс, позволяющий принять новое вооружение и обеспечить безопасность наших спасателей.

- Юрий Викторович, благодарим Вас за интервью и желаем успехов в Вашей работе.