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    Юриста центра поддержки семьи осудили за бытовое насилие в области Жетісу

    В области Жетісу сотрудника Центра поддержки семьи «Жанұя» осудили за бытовое насилие в отношении супруги, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Юриста центра поддержки семьи осудили за бытовое насилие в области Жетісу
    Коллаж: Kazinform / ИИ

    Как сообщили в надзорном органе, уголовное дело рассмотрел Каратальский районный суд.

    На момент совершения преступления мужчина работал юристом Центра поддержки семьи «Жанұя», который оказывает помощь пострадавшим от семейно-бытового насилия.

    Несмотря на профессиональную деятельность, связанную с защитой прав потерпевших, он совершил противоправные действия в отношении своей супруги.

    В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель прокуратуры Каратальского района доказал его вину.

    Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 200 часов общественных работ. Приговор вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось о том, что более четырех тысяч сообщений о семейных конфликтах поступило в полицию Астаны с начала года.

    Бытовое насилие Регионы Казахстана Область Жетысу Суды Приговор Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор