Юриста центра поддержки семьи осудили за бытовое насилие в области Жетісу

В области Жетісу сотрудника Центра поддержки семьи «Жанұя» осудили за бытовое насилие в отношении супруги, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, уголовное дело рассмотрел Каратальский районный суд.

На момент совершения преступления мужчина работал юристом Центра поддержки семьи «Жанұя», который оказывает помощь пострадавшим от семейно-бытового насилия.

Несмотря на профессиональную деятельность, связанную с защитой прав потерпевших, он совершил противоправные действия в отношении своей супруги.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель прокуратуры Каратальского района доказал его вину.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 200 часов общественных работ. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что более четырех тысяч сообщений о семейных конфликтах поступило в полицию Астаны с начала года.