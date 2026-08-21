Юрист разъяснил новые требования к водителям электросамокатов в Казахстане

Электросамокаты стали быстрым и удобным средством передвижения по городу, однако вопрос соблюдения правил их использования по-прежнему остается актуальным. В программе «Бүгін.LIVE» телеканала Jibek Joly юрист Аржан Садуак разъяснил важные требования для водителей электросамокатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2025 году в Алматы зарегистрировано 386 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых пострадали более 400 человек. В отношении водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения, составлено более 24 тысяч административных протоколов. В связи с этим требования к использованию электросамокатов ужесточаются.

По словам юриста, одно из изменений касается идентификации электросамокатов. Теперь планируется присваивать каждому самокату индивидуальный номер. Это позволит установить транспортное средство и его пользователя в случае ДТП или правонарушения.

— Ранее самокатам номера не присваивались. Поэтому в случае какого-либо происшествия установить пользователя конкретного самоката было сложно. Теперь планируется присваивать номер каждому электросамокату, — сказал юрист.

Специалист также обратил внимание на скорость движения электросамокатов. По его словам, требования к ограничению скорости будут ужесточены. Кроме того, передвигаться на электросамокате по пешеходному тротуару запрещено.

— Передвижение на самокате по тротуару запрещено. В таком случае необходимо спешиться и вести самокат рядом с собой. Если имеются специальные полосы для велосипедов и электросамокатов, необходимо двигаться по ним. Несоблюдение установленных требований считается административным правонарушением, размер штрафа начинается от 10 МРП, — отметил Аржан Садуак.

По словам юриста, ужесточение требований также связано с обеспечением безопасности пешеходов. Передвижение электросамокатов по тротуарам может привести к столкновениям с пешеходами и их травмированию.

Если человек впервые нарушил правила и при этом не создал угрозы для окружающих, ему может быть вынесено устное предупреждение. В случае создания опасности для пешеходов предусмотрена административная ответственность.

Как отметил специалист, требования к водителю электросамоката одинаковы независимо от того, является ли он владельцем транспортного средства или взял его в аренду. Кроме того, человек, выезжающий на дорогу, должен иметь водительское удостоверение и соблюдать требования безопасности.

При использовании электросамоката также запрещается перевозить пассажиров. То есть на одном электросамокате может находиться только один человек.

Юрист также остановился на вопросе ответственности несовершеннолетних. По его словам, вопрос ответственности решается с учетом возраста нарушителя. С 16 лет гражданин может самостоятельно нести административную ответственность, а за правонарушения детей младшего возраста отвечают их родители.

Ранее сообщалось, что ездить на самокатах по тротуарам запретят с 25 августа в Казахстане.